Hàn Quốc sẵn sàng tác chiến đối phó việc rải truyền đơn của Triều Tiên

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc thông báo rằng đang theo dõi chặt hành động của Triều Tiên và duy trì lực lượng quân đội để đối phó với nhiều khả năng xảy ra.

Lính Hàn Quốc tại chốt gác. Ảnh: Newsbook.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc còn cho biết, nhân dịp kỷ niệm 75 năm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên, nước này có khả năng sẽ trình diễn tên lửa liên lục địa (ICBM) và không loại trừ cả khả năng phóng tên lửa.



Trong khi đó, Bộ thống nhất Hàn Quốc khẳng định đang nỗ lực ngăn chặn hành động rải truyền đơn của Triều Tiên và yêu cầu nước này cần phải hủy bỏ ngay việc này.

Trước đó, truyền thông Triều Tiên cho biết nước này đã đã in 12 triệu tờ truyền đơn và đã chuẩn bị nhiều bước để rải truyền đơn sâu vào lãnh thổ Hàn Quốc và có khả năng sẽ đến tận Thủ đô Seoul. Phía Triều Tiên cảnh báo rằng “bước chuẩn bị cho cuộc chiến rải truyền đơn với quy mô lớn nhất từ trước tới nay đã hoàn thiện” và “thời gian phục thù đã tới gần”.

Phía Triều Tiên không đưa ra thời gian cụ thể nào cho việc rải truyền đơn, nhưng được cho là sẽ thực hiện trong vài ngày tới. Có ý kiến cho rằng việc rải truyền đơn có thể sẽ được thực hiện trong dịp kỷ niệm 70 năm Chiến tranh Triều Tiên 25/6 tới đây. Nước này cũng đã chuẩn bị kế hoạch để in thêm hàng vạn tờ truyền đơn và công việc chuẩn bị in ấn đã được tiến hành tại nhà máy in ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Đồng thời họ khẳng định rằng việc in truyền đơn là chính đáng, thể hiện sự “phẫn nộ mang tính xã hội của toàn thể nhân dân”.

Trước đó, tại khu vực biên giới Hàn –Triều có nhiều tờ truyền đơn có nội dung phê phán Triều Tiên đã được rải khắp. Triều Tiên phê phán hành vi này của Hàn Quốc. Hàn Quốc đã truy tìm tổ chức rải truyền đơn, nỗ lực tăng cường mong muốn đối thoại với Triều Tiên. Tuy nhiên, Triều Tiên cùng với đó đã cắt đứt liên lạc với Hàn Quốc thông qua văn phòng liên lạc chung liên Triều và phá bỏ văn phòng này vào ngày 16/6. Ngày 20/6, Triều Tiên đã công khai tờ truyền đơn có in hình Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in để chuẩn bị tiến hành cuộc “phục thù” trong thời gian tới./.