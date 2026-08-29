Hàn Quốc sắp phóng tên lửa đẩy tự sản xuất mang theo số vệ tinh kỷ lục

Mặc dù đã quyết định phóng Nuri vào ngày 7/10 tới, nhưng để đề phòng những yếu tố không chắc chắn như điều kiện thời tiết…, Cơ quan hàng không vũ trụ Hàn Quốc đã thiết lập một khoảng thời gian dự phòng từ ngày 8 đến 14/10. Thời gian phóng sẽ được chốt vào ngày phóng, nhưng dự kiến ​​sẽ từ khoảng 12h23 đến 13h23.

Hiện tại, việc lắp ráp từng tầng của tên lửa Nuri đang được tiến hành tại Trung tâm Vũ trụ Naro ở Goheung, miền Nam Hàn Quốc, nơi sẽ diễn ra vụ phóng. Sứ mệnh của Nuri lần này là mang theo tổng cộng 15 vệ tinh, trong đó có 5 vệ tinh siêu nhỏ và 10 vệ tinh CubeSat, hướng tới xây dựng một "chòm sao vệ tinh" để vận hành phối hợp nhiều vệ tinh nano.

Tên lửa đẩy Nuri Ảnh Viện nghiên cứu hàng không vũ trụ Hàn Quốc

Ông Oh Tae-seok - người đứng đầu Cơ quan Hàng không Vũ trụ Hàn Quốc, cho biết: "Với kỷ lục 15 vệ tinh, đây sẽ là lần đầu tiên một chòm sao vệ tinh nhỏ của Hàn Quốc được đưa vào quỹ đạo", đồng thời nhấn mạnh "Đây sẽ là cơ hội để nâng cao hơn nữa khả năng hoạt động và năng lực vận tải không gian của Nuri"

Nuri có tên chính thức là KSLV-II, là loại tên lửa đẩy vũ trụ do Hàn Quốc tự thiết kế và chế tạo hoàn toàn trong nước. Tên lửa gồm 3 tầng, sử dụng động cơ nhiên liệu lỏng, được thiết kế để đưa các vệ tinh nặng khoảng 1,5 tấn lên quỹ đạo tầm thấp của Trái Đất. Cho đến nay, Nuri đã có 4 sứ mệnh thành công, chứng tỏ năng lực cao của Hàn Quốc trong ngành công nghiệp vũ trụ.