Hàn Quốc sẽ mua thêm 20 trực thăng săn ngầm của Mỹ

Theo Cơ quan Quản lý Chương trình Mua sắm Quốc phòng Hàn Quốc (DAPA), tại cuộc họp của Ủy ban Thúc đẩy Dự án Quốc phòng diễn ra vào hôm nay (15/09), nước này đã quyết định phê duyệt kế hoạch mua thêm khoảng 20 máy bay trực thăng MH-60R Seahawk do tập đoàn quốc phòng Lockheed Martin của Mỹ sản xuất.

Hàn Quốc sẽ mua thêm khoảng 20 trực thăng săn ngầm của Mỹ để triển khai chiến lược phòng thủ (Ảnh: Yonhap News)

Tổng ngân sách dự án được thông qua lên tới 3,24 nghìn tỷ won (tương đương khoảng 2,4 tỷ USD) và kéo dài đến năm 2032.

Kế hoạch này được triển khai nhằm mục tiêu thay thế phi đội trực thăng Lynx đã lỗi thời đang hoạt động trên các tàu khu trục và tàu hộ tống của Hải quân Hàn Quốc. Trong khi đó, trực thăng MH-60R Seahawk được ví như “sát thủ săn ngầm” hàng đầu thế giới hiện nay, với tốc độ tối đa 333 km/h, trọng lượng tối đa 10,2 tấn, chiều dài 16,18 mét, chiều rộng 4,37 mét, và chiều cao 5,18 mét. Đây là loại trực thăng được thiết kế chuyên biệt để tác chiến đa nhiệm trên cả mặt nước lẫn dưới đại dương, như chống tàu ngầm, chống tàu chiến, giám sát và trinh sát, cũng như thực hiện các hoạt động tìm kiếm và cứu nạn…

Với kế hoạch mua sắm này, đây là lần thứ hai Hàn Quốc đặt mua dòng trực thăng săn ngầm hàng đầu của Mỹ. Trước đó vào năm 2020, nước này cũng đã đặt mua 12 chiếc với mức giá 878 triệu USD.

Theo đánh giá của giới quan sát, việc bổ sung thêm khoảng 20 chiếc mới sẽ giúp Seoul tăng gần gấp 3 lần phi đội trực thăng săn ngầm của nước này, điều này giúp củng cố đáng kể năng lực tác chiến của lực lượng hải quân, đặc biệt trong bối cảnh tình hình an ninh khu vực diễn biến phức tạp. MH-60R Seahawk với khả năng cơ động và hệ thống cảm biến nhạy bén được xem là giải pháp tối ưu để Hàn Quốc triển khai chiến lược phòng thủ của nước này.