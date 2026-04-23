Hàn Quốc: Vụ va chạm 2 máy bay chiến đấu năm 2021 là do...chụp ảnh tự sướng

Thứ Năm, 14:21, 23/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Hội đồng Kiểm toán và Thanh tra Nhà nước Hàn Quốc ngày 22/4 kết luận rằng, các thao tác quay phim cá nhân không theo kế hoạch là nguyên nhân dẫn đến vụ va chạm giữa hai máy bay F-15K trong một chuyến bay đội hình gần thành phố Daegu vào tháng 12/2021.

Theo một báo cáo kết luận điều tra được công bố, một phi công phụ đã cố gắng ghi lại hình ảnh để đánh dấu chuyến bay cuối cùng của mình với đơn vị, đột ngột tăng độ cao và nghiêng máy bay mà không được phép để cải thiện góc quay camera trong khi một phi công khác quay video từ máy bay dẫn đầu.

Máy bay K-15 của Hàn Quốc. Ảnh: Không quân Hàn Quốc
Máy bay K-15 của Hàn Quốc. Ảnh: Không quân Hàn Quốc

Cả hai phi hành đoàn đều cố gắng né tránh, nhưng đuôi máy bay phụ đã va vào cánh máy bay dẫn đầu, gây thiệt hại khoảng 880 triệu won (khoảng 600.000 USD). Không ai bị thương.

Cơ quan điều tra cho rằng, phi công phụ chịu trách nhiệm chính, nhưng cũng chỉ trích lực lượng không quân vì sự lỏng lẻo trong việc kiểm soát việc quay phim trên không vào thời điểm đó, đồng thời yêu cầu phi công này phải hoàn trả khoảng 1/10 chi phí sửa chữa.

Một ngày sau kết luận được công bố, Lực lượng không quân Hàn Quốc đã chính thức xin lỗi về vụ tai nạn đồng thời cho biết, một trong những phi công liên quan đã bị đình chỉ nhiệm vụ bay, nhận hình thức kỷ luật nghiêm khắc và đã rời quân đội.

Nho Biền/VOV1 (biên dịch)
Theo Reuters
Tag: Hàn Quốc va chạm máy bay chụp ảnh tự sướng máy bay F-15K thành phố Daegu
Tai nạn máy bay Ấn Độ: Phát hiện thêm nhiều thi thể, đẩy nhanh điều tra
Tai nạn máy bay Ấn Độ: Phát hiện thêm nhiều thi thể, đẩy nhanh điều tra

VOV.VN - Đến thời điểm hiện tại, 279 thi thể nạn nhân đã được tìm thấy tại hiện trường vụ rơi máy bay tại bang Gujarat của Ấn Độ - điều này đồng nghĩa đã có ít nhất 38 người dưới mặt đất đã tử vong. Hiện quá trình xác nhận danh tính nạn nhân và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn đang được đẩy nhanh.

Tai nạn máy bay Ấn Độ: Phát hiện thêm nhiều thi thể, đẩy nhanh điều tra

Tai nạn máy bay Ấn Độ: Phát hiện thêm nhiều thi thể, đẩy nhanh điều tra

VOV.VN - Đến thời điểm hiện tại, 279 thi thể nạn nhân đã được tìm thấy tại hiện trường vụ rơi máy bay tại bang Gujarat của Ấn Độ - điều này đồng nghĩa đã có ít nhất 38 người dưới mặt đất đã tử vong. Hiện quá trình xác nhận danh tính nạn nhân và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn đang được đẩy nhanh.

Tai nạn máy bay ở Ấn Độ: Sẽ kiểm tra toàn diện tất cả máy bay dòng Boeing 787
Tai nạn máy bay ở Ấn Độ: Sẽ kiểm tra toàn diện tất cả máy bay dòng Boeing 787

VOV.VN - Bộ trưởng Hàng không Ấn Độ Rammohan Naidu hôm nay (14/6) cho biết, Tổng cục hàng không dân dụng đã hoàn tất việc kiểm tra 9 chiếc máy bay Boeing 787 và sẽ tiếp tục hoàn thành quá trình kiểm tra 24 chiếc còn lại trong thời gian tới.

Tai nạn máy bay ở Ấn Độ: Sẽ kiểm tra toàn diện tất cả máy bay dòng Boeing 787

Tai nạn máy bay ở Ấn Độ: Sẽ kiểm tra toàn diện tất cả máy bay dòng Boeing 787

VOV.VN - Bộ trưởng Hàng không Ấn Độ Rammohan Naidu hôm nay (14/6) cho biết, Tổng cục hàng không dân dụng đã hoàn tất việc kiểm tra 9 chiếc máy bay Boeing 787 và sẽ tiếp tục hoàn thành quá trình kiểm tra 24 chiếc còn lại trong thời gian tới.

Air India bị phạt và cảnh báo 9 lần trước vụ tai nạn máy bay ngày 12/6
Air India bị phạt và cảnh báo 9 lần trước vụ tai nạn máy bay ngày 12/6

VOV.VN - Hãng hàng không Ấn Độ Air India đã phải đối mặt với ít nhất 9 án phạt và cảnh báo từ Tổng cục Hàng không Dân dụng Ấn Độ (DGCA) trong gần 3 năm qua, trước khi xảy ra vụ tai nạn máy bay thảm khốc tại thành phố Ahmedabad, bang Gujarat ngày 12/6.

Air India bị phạt và cảnh báo 9 lần trước vụ tai nạn máy bay ngày 12/6

Air India bị phạt và cảnh báo 9 lần trước vụ tai nạn máy bay ngày 12/6

VOV.VN - Hãng hàng không Ấn Độ Air India đã phải đối mặt với ít nhất 9 án phạt và cảnh báo từ Tổng cục Hàng không Dân dụng Ấn Độ (DGCA) trong gần 3 năm qua, trước khi xảy ra vụ tai nạn máy bay thảm khốc tại thành phố Ahmedabad, bang Gujarat ngày 12/6.

