Tóm tắt

VOV.VN - Iraq đang huy động một đội xe tải khổng lồ để vận chuyển dầu nhiên liệu qua Syria, chuyển hướng xuất khẩu khỏi eo biển Hormuz. Điều này nhanh chóng biến quốc gia láng giềng trở thành trung tâm xuất khẩu nhiên liệu hàng đầu Trung Đông.