Hàng trăm nghìn học sinh New York phải học trực tuyến vì Covid-19

Thống đốc bang New York Andrew Cuomo ngày 11/3 đã thông báo một loạt biện pháp chống Covid-19 bao gồm giảng dạy trực tuyến đối với hàng trăm nghìn học sinh ở bang này.

Thống đốc bang New York Andrew Cuomo. Ảnh: AP

Thống đốc bang Andrew Cuomo cho biết trường Đại học thành phố New York và trường Đại học bang New York với khoảng 1 triệu học sinh sẽ cùng nhiều trường công lập khác chuyển sang chế độc học trực tuyến.

Đây là một trong những phương pháp hạn chế tốc độ lây lan của Covid-19 và tiết kiệm nguồn lực. Ngoài ra, bang New York cũng sẽ đi đầu trong việc tiếp tục thanh toán tiền lương hai tuần cho toàn bộ nhân viên của bang trong trường hợp bị cách ly hoặc kiểm dịch liên quan tới Covid-19.

Thống đốc bang Andrew Cuomo cho biết sẽ bắt đầu thuê các phòng xét nghiệm tư nhân để tăng khả năng thử vi rút cho người dân, một trong những bế tắc hiện nay trên toàn nước Mỹ.

New York hiện có khoảng 200 trường hợp nhiễm SARS-CoV2 và đã thiết lập một "khu vực ngăn chặn" với bán kính khoảng 1,6km nhằm ngăn chặn dịch lây lan không kiểm soát.

Theo đó, tất cả các địa điểm có đông người như trường học, cơ sở thờ tự tại New Rochelle sẽ bị đóng cửa trong vòng 2 tuần bắt đầu từ ngày 12/3. New Rochelle là nơi ghi nhận ca nhiễm Covid-19 đầu tiên của bang New York. Bệnh nhân là một luật sư làm việc tại Manhattan./.