HĐBA thảo luận về hoạt động giám sát thực thi thỏa thuận hòa bình tại Colombia

Các nước thành viên Hội đồng Bảo an ghi nhận những nỗ lực và ủng hộ các biện pháp ngăn chặn đại dịch Covid-19 cũng như thực hiện thỏa thuận hòa bình tại Colombia.

Các nước thành viên Hội đồng Bảo an bày tỏ quan ngại về các vụ bạo lực, tấn công và giết hại các nhà lãnh đạo xã hội, các cựu binh; đề nghị Chính phủ và các bên liên quan tăng cường các biện pháp ngăn chặn hoạt động của các nhóm vũ trang bất hợp pháp và bảo đảm an toàn cho các cộng đồng dễ bị tổn thương trong quá trình tái hòa nhập. Các nước Hội đồng Bảo an cũng ghi nhận bước tiến trong triển khai các dự án phát triển kinh tế, xã hội và sản xuất đối với người dân.

HĐBA thảo luận về hoạt động của Phái bộ LHQ giám sát thực thi hỏa thuận hòa bình tại Colombia.

Tại cuộc họp, Đại sứ Đặng Đình Quý, Trưởng Phái đoàn đại diện Việt Nam tại Liên Hợp Quốc chia sẻ những khó khăn trong thực hiện Thỏa thuận Hòa bình, đặc biệt là những tác động tiêu cực của Covid-19. Đại sứ bày tỏ ủng hộ nỗ lực của Chính phủ và Quốc hội Colombia trong thảo luận các dự luật và cải cách hiến pháp cũng như quan ngại về tình trạng bạo lực và giết hại các cựu binh, các nhà lãnh đạo xã hội.

Đại sứ Đặng Đình Quý kêu gọi các bên liên quan tiếp tục thực hiện lời kêu gọi của Tổng thư ký về ngừng bắn toàn cầu và triển khai các biện pháp cần thiết bảo vệ thường dân tại các khu vực bị ảnh hưởng bởi xung đột, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em.

Đại sứ ghi nhận những bước tiến trong tái hội nhập của các cựu binh thông qua các chương trình, dự án phát triển kinh tế và xã hội cá nhân và tập thể; đề nghị Hội đồng Tái hòa nhập Quốc gia cùng Liên Hợp Quốc và các tổ chức khu vực, quốc tế tích cực hỗ trợ cơ chế tài chính và đề xuất các sáng kiến phù hợp giúp các cựu binh nhanh chóng ổn định cuộc sống; tái khẳng định sự ủng hộ của Việt Nam đối với người dân Colombia vì hòa bình và ổn định./.