Hiện trường đầy ám ảnh vụ nổ đường ống dẫn nhiên liệu ở Mexico

Vụ nổ xảy ra vào tối 18/1 gần nhà máy lọc dầu Tula của công ty dầu mỏ quốc doanh Pemex ở Tlahualipan, bang Hidalgo, Mexico. Quân đội được triển khai để khắc phục sự cố ở khu vực xảy ra vụ nổ. Hơn 4.000 binh sỹ đang giám sát toàn bộ các cơ sở sản xuất và đường ống dẫn nhiên liệu của Tập đoàn Pemex. Lực lượng khẩn cấp được điều đến hiện trường ngay sau khi xảy ra vụ nổ. Đường ống được cho là đã phát nổ sau khi nhóm trộm khoan một vòi vào thân ống. Ảnh: Lửa bốc lên từ khu vực đường ống dẫn nhiên liệu bị nổ. 3879a1baf9d8281ade7485efb5b09637/5c469deb/2019_01_19/_TbhWhAgtlA/a_UltimaHora__Explosion_de_toma_clandestina_en_Tlahuelilpan_Hidalgo_la_gente_se_acerco_a.mp4 Bộ trưởng An toàn Công cộng Mexico Alfonso Durazo nói rằng sau vụ nổ lớn, Ủy ban Khẩn cấp Quốc gia đã được thành lập để giúp đỡ người dân bị ảnh hưởng, Các nhân viên pháp y làm việc tại hiện trường vào sáng 19/1. Một số can đựng nhiên liệu thu được gần hiện trường vụ nổ. Các nhân viên pháp y đang kiểm tra các thi thể nạn nhân. Vụ nổ xảy ra trong bối cảnh Tổng thống Mexico Andres Manuel Lopez Obrador đã cam kết thực hiện một chiến dịch truy quét tội phạm trộm cắp nhiên liệu. Chính quyền Mexico ước tính năm 2018, nước này thiệt hại hơn 3 tỷ USD do nạn trộm cắp xăng dầu tràn lan. Tình trạng thiếu hụt nhiên liệu được báo cáo xảy ra tại ít nhất 10 trong số 31 bang của Mexico trong nhiều ngày qua, khiến chính quyền ở một số địa phương phải áp dụng các biện pháp đặc biệt. Ảnh: Các nhân viên pháp y làm việc tại hiện trường. Thi thể nạn nhân được đưa lên xe, rời khỏi hiện trường. Cảnh sát địa phương và các nhân viên pháp y đang làm việc tại hiện trường. Ngày 19/1, Tổng thống Mexico Andres Manuel Lopez Obrador một lần nữa cam kết tăng cường nỗ lực trấn áp hành vi trộm cắp nhiên liệu sau vụ nổ nghiêm trọng. Chính quyền địa phương đang tích cực triển khai các biện pháp cần thiết để chăm sóc người bị thương và trợ giúp gia đình các nạn nhân. Các nhân viên đang đưa thi thể nạn nân rời khỏi hiện trường. Người thân của một nạn nhân thiệt mạng trong vụ nổ./.

