Hình ảnh bão Tembin quần nát Philippines làm 90 người thiệt mạng

Người phụ nữ được trợ giúp để qua một con đường bị ngập do nước sông Cagayan dâng cao tại thành phố Cagayan ngày 22/12. Ảnh: AFP. Một con tàu bị sóng biển đánh dạt lên bờ. Ảnh: AFP. Lực lượng cứu hộ cứu một em bé sơ sinh ở Cagayan de Oro. Ảnh: AFP. Tình trạng lụt lội nghiêm trọng đã được ghi nhận ở nhiều khu vực trên đảo Mindanao, miền Nam Philippines sau khi bão Tembin đổ bộ. Ảnh: Rappler. Lực lượng cứu hộ và các tình nguyện viên sử dụng dây thừng để đưa người bị mắc kẹt ở những khu vực bị ngập lụt đến nơi an toàn. Ảnh: Rappler. Công tác cứu hộ những người bị ảnh hưởng bởi bão Tembin diễn ra bất kể ngày đêm. Ảnh: AFP. Người dân trèo lên nóc một chiếc xe để tránh dòng nước lũ. Ảnh: Reuters. Theo Reuters, đã có ít nhất 90 người thiệt mạng, hàng chục người khác bị mất tích khi cơn bão Tembin tràn qua khu vực miền Nam Philippines. Ảnh: Reuters. Lực lượng chức năng đưa người gặp nạn đến nơi an toàn. Ảnh: Reuters. Cơn bão Tembin đã gây ra tình trạng lũ quét và sạt lở đất nghiêm trọng cho nhiều khu vực trên đảo Mindanao, miền Nam Philippines. Ảnh: Reuters. Các thị trấn Tubod, El Salvador, Munai thuộc tỉnh Lanao del Norte và các thị trấn Sibuco, Salug thuộc tỉnh Zamboanga del Norte là những nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, nhiều ngôi nhà ở đây hiện đang bị chôn vùi dưới bùn đất. Ảnh: Reuters. Cây cầu Ysalina ở thành phố Cagayan de Oro đã phải đóng cửa hôm 22/12 do nước sông dâng cao. Ảnh: mindanews. Một người dân ở thành phố Cagayan de Oro được lực lượng cứu hộ trợ giúp. Ảnh: mindanews. Nhân viên cảnh sát đưa một bé gái ra khỏi khu vực nguy hiểm ở Cagayan. Ảnh: News Sky. Việc mất điện và mạng lưới thông tin liên lạc bị cắt đứt là một trong những trở ngại của công tác cứu hộ. Ảnh: AFP/Getty. Lực lượng chức năng xử lý thi thể nạn nhân của cơn bão. Ảnh: AP. Trước khi bão Tembin đổ bộ, chính quyền các địa phương ở Philippines - nơi dự báo nằm trên đường đi của cơn bão đã cho sơ tán dân đến nơi an toàn. Ảnh: AFP. Tuy nhiên, hậu quả mà bão Tembin để lại vẫn rất khủng khiếp. Ảnh: Reuters.