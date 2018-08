Hình ảnh UAV nổ tung trong vụ ám sát Tổng thống Venezuela Maduro

Hôm 4/8, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đang phát biểu tại một buổi diễu binh của quân đội nước này. Ảnh: RT. Bất ngờ trên bầu trời xuất hiện 2 thiết bị bay không người lái (UAV) bị nghi là dùng để ám sát Tổng thống Venezuela Maduro. Ảnh: RT. Hình dáng chiếc UAV lạ. Quan chức Venezuela tuyên bố các UAV này là loại M600 và mang thuốc nổ cực mạnh C4. Ảnh: Twitter. Quân đội Venezuela đã nhanh chóng can thiệp về mặt kỹ thuật khiến một chiếc UAV nổ tung ở trên không. Ảnh: Twitter. Venezuela cáo buộc đây là một âm mưu ám sát Tổng thống, do phe đối lập tiến hành. Ảnh: RT. Khói đen tỏa ra từ chiếc UAV phát nổ. Chiếc UAV còn lại đã lao vào một tòa chung cư gần đó. Ảnh: Twitter. Tổng thống Maduro khi ấy đang phát biểu cũng nhận ra điều bất thường ở trên không. Ít nhất 2 viên sĩ quan quân đội đứng cạnh ông cũng nhận ra điều đó và đang chú ý quan sát. Ảnh: RT. Phản ứng sợ hãi của người phụ nữ đứng cạnh Tổng thống Maduro trước biến cố này. Ảnh: Reuters. Trong khi đó, cảnh vệ của ông Maduro đã nhanh chóng hành động, đưa tấm lá chắn ra che chở cho ông. Ảnh: RT. Tổng thống Maduro đã ngừng phát biểu và tiếp tục quan sát phía trên không. Ảnh: RT. Thêm nhiều vệ sĩ này mang tấm chắn ra bao lấy Tổng thống Venezuela. Ảnh: AP. Tổng thống Venezuela giờ đã được nhân viên an ninh che chắn kín nhằm đối phó với cái được cho là âm mưu ám sát nhằm vào ông Maduro. Ảnh: RT. c81340e430260034132c12dd6ea30b29/5b6a8790/2018_08_06/1bk6qYJmfyo/ban_ha_UAV_am_sat_Maduro_by_RT.mp4 513e2a5d6c46a2a643a0c5a7ff762bd7/5b6a8790/2018_08_06/1bk6qYJmfyo/Maduro_dang_phat_bieu_thi_bi_tan_cong_bang_UAV_by_RT.mp4

