Mức độ lợi hại và bí ẩn trong chiến lược UAV của Ukraine đối với Nga

Ukraine gia tăng tập kích UAV vào hạ tầng dầu khí Nga

Vào cuối tháng 3 và đầu tháng 4/2026, Ukraine đã phát động một loạt các cuộc tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) nhằm vào các cảng của Nga ở Ust-Luga và Primorsk (khu vực Baltic), cũng như các kho dầu ở phía nam nước này tại thành phố Novorossiysk. Rõ ràng đây là một nỗ lực nhằm làm gián đoạn khả năng xuất khẩu các sản phẩm dầu mỏ của Nga.

Ngoài ra, Lực lượng vũ trang Ukraine (AFU) đã nhắm mục tiêu vào các khu vực khác của Nga để gây thêm thiệt hại cho ngành công nghiệp dầu khí và gây áp lực lên mạng lưới phòng không của Nga, vốn có nhiệm vụ bảo vệ cơ sở hạ tầng quan trọng.

Trong bối cảnh tình hình toàn cầu hiện nay, hoạt động tăng cường xuất khẩu các sản phẩm dầu mỏ sẽ cung cấp cho Nga nguồn thu cần thiết. Thu nhập này có thể giúp bù đắp những tổn thất từ ​​các lệnh trừng phạt của phương Tây và ổn định tăng trưởng kinh tế. Tất nhiên, những khoản thu nhập bổ sung này cũng sẽ mang lại lợi ích cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Nga, một thực tế mà Kiev chắc chắn ý thức rõ.

Các cuộc tấn công cường độ cao của Ukraine vào cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga, đặc biệt là các kho xuất khẩu, là nhằm mục đích giảm khả năng xuất khẩu của Nga. Mục tiêu thứ hai có thể là tạo tiếng vang về khả năng tấn công nâng cao của quân đội Ukraine. Mục tiêu thứ ba liên quan đến việc làm cạn kiệt kho tên lửa phòng thủ của Nga thông qua các cuộc tấn công ồ ạt bằng máy bay không người lái.

Nhưng chính xác thì những UAV này tiếp cận các mục tiêu sâu bên trong lãnh thổ Nga bằng cách nào và điều này có ý nghĩa gì đối với tương lai của phòng không?

Lợi thế công nghệ của UAV Ukraine

Vào tháng 3/2026, quân đội Ukraine đã lập kỷ lục về sử dụng UAV tầm xa. Theo các nguồn tin phương Tây, Ukraine đã triển khai hơn 7.000 chiếc UAV. Điều này khả thi là nhờ việc Ukraine sản xuất hàng loạt các loại UAV tương đối rẻ tiền, với tầm hoạt động lên đến 1.500km. Ngoài chi phí sản xuất khá thấp, Ukraine không thiếu linh kiện, vì họ không gặp phải các lệnh trừng phạt và các hạn chế khác cản trở chuỗi cung ứng này như trường hợp của Nga.

Bên cạnh đó, hoạt động sản xuất máy bay không người lái cho Ukraine có thể được phân cấp, với một số hoạt động sản xuất có thể diễn ra bên ngoài Ukraine. Công đoạn lắp ráp cuối cùng có thể diễn ra tại một số cơ sở ở nhiều địa điểm khác nhau, được ngụy trang thành các trung tâm sản xuất hoặc hậu cần thông thường. Rõ ràng, sản xuất hàng loạt UAV là một nỗ lực công nghiệp lớn của nhà nước Ukraine, với sự tham gia của các công ty thương mại.

Chuyên gia phương Tây: Không quân Nga lợi hại hơn so với trước xung đột Ukraine VOV.VN - Các chuyên gia về sức mạnh không quân của phương Tây cảnh báo rằng lực lượng không quân Nga hiện nay nguy hiểm hơn nhiều so với trước khi Nga tiến hành “chiến dịch quân sự đặc biệt” tại Ukraine vào tháng 2/2022.

Bí ẩn trong đường bay của UAV Ukraine

Trong khi đường bay của máy bay không người lái từ Ukraine đến Novorossiysk không gây ra nghi vấn nào, thì hiện nay người ta vẫn chưa rõ các tuyến mà máy bay không người lái Ukraine đã bay qua để đến được các địa điểm xa xôi như Ust-Luga ở tỉnh Leningrad phía bắc của Nga.

Có một số giả thuyết tồn tại liên quan đến đường bay của UAV Ukraine. Một tuyến đường giả định kéo dài từ miền bắc Ukraine, qua lãnh thổ Nga dọc theo biên giới phía đông của Belarus đến tỉnh Leningrad, và sau đó tiếp tục đến các cảng ở vùng Baltic. Tuyến đường này được hỗ trợ bởi dữ liệu về cảnh báo không kích ở miền tây nước Nga và nhiều nguồn tin khác nhau. Việc Ukraine tận dụng không phận Belarus là khả thi về mặt lý thuyết; tuy nhiên Belarus sở hữu hệ thống phòng không và phát hiện mục tiêu mạnh mẽ nên điều đó khó xảy ra trong thực tế. Nếu máy bay không người lái nước ngoài xâm phạm không phận Belarus, rất có thể những sự việc như vậy sẽ được báo cáo.

UAV phát nổ ở lối vào trụ sở văn phòng Thống đốc tỉnh Belgorod (Nga) VOV.VN - Thống đốc Vyacheslav Gladkov của tỉnh Belgorod (Nga) vừa công bố một video ghi cảnh máy bay không người lái (UAV) phát nổ ở ngay lối vào tòa nhà hành chính của tỉnh này. Ông Gladkov cáo buộc đây là UAV Ukraine tấn công Nga.

Cũng có một giả thuyết thú vị khác: Các UAV Ukraine có thể bay vòng qua Ba Lan và các nước Baltic, sau đó bay qua vùng biển trung lập của biển Baltic để tiếp cận các cảng Nga từ biển. Sự vắng mặt các hệ thống tên lửa đất đối không trên biển càng củng cố thêm giả thuyết này, đặc biệt là khi xét đến các báo cáo về việc UAV bị rơi ở các nước Baltic và Phần Lan. Cũng rất có thể các nước NATO cho phép máy bay không người lái bay qua lãnh thổ của họ. Tuy nhiên, giả thuyết này thiếu bằng chứng hỗ trợ đầy đủ. Phản hồi của Bộ Ngoại giao Nga chỉ được đưa ra vài ngày sau đó, không bao gồm bất kỳ chi tiết cụ thể nào.

Xét đến những tiến bộ hiện tại trong hệ thống điều hướng tự động, có vẻ như khả năng cao hơn là các UAV đã được điều khiển bay qua lãnh thổ Nga, sử dụng các đặc điểm tự nhiên của địa hình để tiếp cận mục tiêu từ các góc độ bất ngờ. Máy bay không người lái bay qua biển có thể dễ bị phát hiện hơn - mặc dù điều đó không phải lúc nào cũng đúng, ví dụ, các hệ thống phòng không đã không dễ dàng phát hiện UAV bay qua Biển Đen.

Theo một thuyết âm mưu, ai đó có thể lắp đặt các thiết bị phát tín hiệu vô tuyến ở Nga hoặc các nước láng giềng để tăng cường khả năng điều hướng của UAV tấn công trong điều kiện đối mặt với các biện pháp tác chiến điện tử chống lại các hệ thống điều hướng hiện có. Về mặt kỹ thuật, điều này là khả thi và không nhất thiết phải vi phạm không phận một nước nào đó, mặc dù sẽ đòi hỏi phải có một mạng lưới tình báo hỗ trợ.

Xem thêm:

>> Tổng thống Ukraine: Nga muốn chiếm Pokrovsk trước cuối tháng 4

>> Tổng thống Ukraine: Nga đang giành lợi thế to lớn từ xung đột Iran

>> Ukraine tập kích tên lửa vào lãnh thổ Nga, gây mất điện?