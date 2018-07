Toàn cảnh chiến dịch giải cứu thần kỳ đội bóng Thái Lan khỏi hang sâu

Ngày 23/6: 12 cậu bé thuộc đội bóng “Lợn Rừng” và huấn luyện viên của các em đã bị kẹt sâu trong hang Tham Luang khi họ đi tham quan nơi này. Mưa lớn bất ngờ gây ngập úng khiến họ không thoát ra khỏi hang được. Ảnh: Guardian. Lúc đó người ta đã thấy xe đạp, giầy đá bóng của các cậu bé ở gần lối vào hang thuộc địa bàn tỉnh Chiang Rai, miền bắc Thái Lan. Ảnh: AFP. Ngày 24/6: Cán bộ khu công viên rừng Khun Nam Nang Non và cảnh sát bắt đầu chiến dịch tìm kiếm đội bóng giữa lúc trời vẫn mưa to. Họ phát hiện dấu tay, dấu chân và tin rằng mực nước lũ dâng cao đã khiến các cậu bé rút sâu vào trong hang Tham Luang. Ảnh: EPA. Ngày 25/6: Đặc nhiệm SEAL của hải quân Thái Lan mang theo bình oxy và lương thực vào hang tìm đội bóng nhí. Mưa lớn tiếp tục. Ảnh: Getty. Ngày 26/6: Nước rút bớt khỏi hang, giúp cho thợ lặn có thêm không gian để thở giữa mực nước và trần hang. Thợ lặn đã tới giao lộ chữ T trong hang nhưng vẫn phải rút lui. Ảnh: Hải quân Thái Lan. Ngày 27/6: Hơn 30 nhân viên quân sự Mỹ tới khu vực này. Ba chuyên gia về lặn của Anh cũng có mặt tại đây cùng họ để trợ giúp chính quyền Thái Lan trong cuộc tìm kiếm và giải cứu đặc biệt. Ảnh: AFP. Ngày 28/6: Máy bơm nước được đưa vào hang để tháo bớt nước lũ. Các thợ lặn Anh và những người khác khảo sát vùng núi này để tìm lối vào khác. Ảnh: EPA. Ống bơm thoát nước được kéo vào hang Tham Luang. Ảnh: EPA. Ngày 29/6: Thủ tướng Thái Lan Prayut (thứ 2 từ trái sang) đích thân tới hiện trường vụ mắc kẹt của đội bóng nhí và kêu gọi lực lượng cứu hộ không từ bỏ hy vọng. Ảnh: Nick Edwards. Ngày 30/6: Lực lượng cứu hộ diễn tập sơ tán an toàn các cậu bé trong trường hợp tìm thấy các em. Ảnh: EPA. Ngày 1/7: Lực lượng cứu hộ lập một căn cứ chỉ huy chiến dịch bên trong một khoang của hang, cách miệng hang khoảng 700m. Hàng trăm bình oxy và đồ tiếp tế được đưa vào trong bằng ròng rọc. Cứu hộ đã tới được giao lộ chữ T, cách lối vào 1.500m. Ảnh: EPA. Ngày 2/7: Hai thợ lặn Anh tìm thấy 12 cầu thủ nhí cùng HLV của các em, vẫn sống và an toàn, sâu trong hang cách vị trí có biệt danh “bãi Pattaya” 400m. Các em nghỉ trên một gờ hang, xung quanh là nước. Ảnh: Hải quân Thái Lan. Sơ đồ hang nhìn vuông góc từ trên cao xuống. Cửa hang ở chỗ chữ màu đỏ bên trái, đội bóng bị mắc kẹt ở chỗ chữ màu đỏ bên phải. Đường hầm trong hang ngoằn ngoèo, với nhiều điểm “yết hầu”, đặc biệt là giao lộ chữ T ở đoạn giữa. Ảnh: Guardian. Sơ đồ hang nhìn cắt ngang. Nhiều đoạn trong hang ngập nước và ngập sâu, có chỗ ngập tới trần hang. Ảnh: Guardian. Ba chuyên gia lặn hang động của Anh – những người đã đóng góp đáng kể vào hoạt động tìm kiếm-cứu nạn lần này ở Thái Lan. Ảnh: EPA. Ngày 4/7: Một nhóm y tế báo cáo rằng các cầu thủ nhí và huấn luyện viên vẫn trong tình trạng khỏe mạnh, chỉ bị thương nhẹ. Ảnh: AP. Ngày 5/7: Giới chức tuyên bố đã giảm mức nước ở đoạn đầu của hang đi 40%. Giờ có thể lội bộ từ cửa hang tới khoang số 3 của hang. Các cậu bé được cấp chăn thiếc (để giữ nhiệt), thực phẩm, đèn. Bảy thợ lặn (gồm bác sĩ) được giao nhiệm vụ túc trực bên các em. Ảnh: Twitter. Ngày 6/7: Một thợ lặn là cựu đặc nhiệm SEAL của hải quân Thái Lan, tên là Saman Kunan (ảnh), hy sinh trong khi làm nhiệm vụ đặt các bình oxy dọc theo hành lang trong hang. Ảnh: Daily Mail. Thợ lặn Kunan tử vong do hết dưỡng khí trong bình của anh. Sự việc cho thấy tính chất nguy hiểm của hoạt động cứu hộ trong hang. Hầm hang ngoằn ngoèo và lởm chởm. Nước lũ trong hang đục tối. Lượng oxy trong hang thấp. Ảnh: EPA. Ngày 7/7: Việc bơm nước liên tục đã giúp giảm mực nước trong hang. Nhưng lại xuất hiện nguy cơ mưa lớn tiếp khiến tính mạng các cậu bé bị đe dọa nghiêm trọng và việc cứu hộ có thể gặp khó khăn gấp bội hoặc kéo dài nhiều tháng. Giới chức Thái Lan quyết định ra tay. Ảnh: Guardian. Có một số phương án giải cứu và giới chức Thái Lan đã chốt phương án dùng thợ lặn tinh nhuệ để dìu các cậu bé qua nước lũ ra khỏi hang. Ảnh: Guardian. Hoạt động bơm nước khỏi hang được tăng cường. Ảnh: Guardian. Các họng nước và máy phát điện ở gần miệng hang Tham Luang. Ảnh: Getty. Nạp oxy vào các bình dưỡng khí để phục vụ các thợ lặn làm nhiệm vụ giải cứu. Ảnh: EPA. Ngày 8/7: Hoạt động trực tiếp giải cứu các cậu bé bắt đầu. Trong ngày đầu tiên này, 4 cầu thủ đã được đưa ra khỏi hang. Mọi việc diễn ra suôn sẻ. Các cậu bé trong đợt đầu này đã được đưa tới bệnh viện ở thành phố Chiang Rai. Ảnh: Getty. Ngày 9/7: Thêm 4 cầu thủ nữa của đội bóng nhí “Lợn Rừng” được giải cứu. Thời gian giải cứu nhanh hơn so với hôm 8/7. Cả 4 cầu thủ được đưa bằng máy bay trực thăng tới thành phố Chiang Rai gần đó. Ảnh: Reuters. Ngày 10/7: Bốn cầu thủ còn lại cùng với huấn luyện viên Ekaphol Chantawong được đưa ra khỏi hang. Các cầu thủ sau đó đều được cách ly điều trị tại bệnh viện. Bốn thợ lặn (gồm 1 bác sĩ) ở lại sau cùng trong hang cũng đã rút ra an toàn. Ảnh: Nick Edwards. Lực lượng cứu hộ vui mừng vì chiến dịch giải cứu đã thành công. Ảnh: Hải quân Thái Lan. Người dân Thái Lan ăn mừng việc giải cứu thành công toàn bộ đội bóng nhí. Ảnh: Getty. Cộng đồng thế giới đã chúc mừng Thái Lan giải cứu thành công đội bóng nhí. Trong ảnh là lời chúc của Tổng thống Mỹ Trump đăng trên mạng xã hội Twitter. Ảnh: Twitter. 0d83c81a93c962e5544295d02ef60f6c/5b4a0c6a/2018_07_06/1bk6qYJmfyo/cuu_ho_doi_bong_Thai_Lan_ket_duoi_hang_sau_72018.mp4 2ccb0fa37d1ccf00f445e8664dd4254b/5b4a0c6a/2018_07_11/1bk6qYJmfyo/cuu_ho_doi_bong_Thai_Lan_dua_ra_truc_thang_Daily_Mail_2.mp4 d333bccc89d36b65383f201af8534036/5b4a0c6a/2018_07_11/1bk6qYJmfyo/cuu_ho_doi_bong_Thai_Lan_an_mung_thanh_cong_Daily_Mail_3.mp4

Ngày 23/6: 12 cậu bé thuộc đội bóng “Lợn Rừng” và huấn luyện viên của các em đã bị kẹt sâu trong hang Tham Luang khi họ đi tham quan nơi này. Mưa lớn bất ngờ gây ngập úng khiến họ không thoát ra khỏi hang được. Ảnh: Guardian. Lúc đó người ta đã thấy xe đạp, giầy đá bóng của các cậu bé ở gần lối vào hang thuộc địa bàn tỉnh Chiang Rai, miền bắc Thái Lan. Ảnh: AFP. Ngày 24/6: Cán bộ khu công viên rừng Khun Nam Nang Non và cảnh sát bắt đầu chiến dịch tìm kiếm đội bóng giữa lúc trời vẫn mưa to. Họ phát hiện dấu tay, dấu chân và tin rằng mực nước lũ dâng cao đã khiến các cậu bé rút sâu vào trong hang Tham Luang. Ảnh: EPA. Ngày 25/6: Đặc nhiệm SEAL của hải quân Thái Lan mang theo bình oxy và lương thực vào hang tìm đội bóng nhí. Mưa lớn tiếp tục. Ảnh: Getty. Ngày 26/6: Nước rút bớt khỏi hang, giúp cho thợ lặn có thêm không gian để thở giữa mực nước và trần hang. Thợ lặn đã tới giao lộ chữ T trong hang nhưng vẫn phải rút lui. Ảnh: Hải quân Thái Lan. Ngày 27/6: Hơn 30 nhân viên quân sự Mỹ tới khu vực này. Ba chuyên gia về lặn của Anh cũng có mặt tại đây cùng họ để trợ giúp chính quyền Thái Lan trong cuộc tìm kiếm và giải cứu đặc biệt. Ảnh: AFP. Ngày 28/6: Máy bơm nước được đưa vào hang để tháo bớt nước lũ. Các thợ lặn Anh và những người khác khảo sát vùng núi này để tìm lối vào khác. Ảnh: EPA. Ống bơm thoát nước được kéo vào hang Tham Luang. Ảnh: EPA. Ngày 29/6: Thủ tướng Thái Lan Prayut (thứ 2 từ trái sang) đích thân tới hiện trường vụ mắc kẹt của đội bóng nhí và kêu gọi lực lượng cứu hộ không từ bỏ hy vọng. Ảnh: Nick Edwards. Ngày 30/6: Lực lượng cứu hộ diễn tập sơ tán an toàn các cậu bé trong trường hợp tìm thấy các em. Ảnh: EPA. Ngày 1/7: Lực lượng cứu hộ lập một căn cứ chỉ huy chiến dịch bên trong một khoang của hang, cách miệng hang khoảng 700m. Hàng trăm bình oxy và đồ tiếp tế được đưa vào trong bằng ròng rọc. Cứu hộ đã tới được giao lộ chữ T, cách lối vào 1.500m. Ảnh: EPA. Ngày 2/7: Hai thợ lặn Anh tìm thấy 12 cầu thủ nhí cùng HLV của các em, vẫn sống và an toàn, sâu trong hang cách vị trí có biệt danh “bãi Pattaya” 400m. Các em nghỉ trên một gờ hang, xung quanh là nước. Ảnh: Hải quân Thái Lan. Sơ đồ hang nhìn vuông góc từ trên cao xuống. Cửa hang ở chỗ chữ màu đỏ bên trái, đội bóng bị mắc kẹt ở chỗ chữ màu đỏ bên phải. Đường hầm trong hang ngoằn ngoèo, với nhiều điểm “yết hầu”, đặc biệt là giao lộ chữ T ở đoạn giữa. Ảnh: Guardian. Sơ đồ hang nhìn cắt ngang. Nhiều đoạn trong hang ngập nước và ngập sâu, có chỗ ngập tới trần hang. Ảnh: Guardian. Ba chuyên gia lặn hang động của Anh – những người đã đóng góp đáng kể vào hoạt động tìm kiếm-cứu nạn lần này ở Thái Lan. Ảnh: EPA. Ngày 4/7: Một nhóm y tế báo cáo rằng các cầu thủ nhí và huấn luyện viên vẫn trong tình trạng khỏe mạnh, chỉ bị thương nhẹ. Ảnh: AP. Ngày 5/7: Giới chức tuyên bố đã giảm mức nước ở đoạn đầu của hang đi 40%. Giờ có thể lội bộ từ cửa hang tới khoang số 3 của hang. Các cậu bé được cấp chăn thiếc (để giữ nhiệt), thực phẩm, đèn. Bảy thợ lặn (gồm bác sĩ) được giao nhiệm vụ túc trực bên các em. Ảnh: Twitter. Ngày 6/7: Một thợ lặn là cựu đặc nhiệm SEAL của hải quân Thái Lan, tên là Saman Kunan (ảnh), hy sinh trong khi làm nhiệm vụ đặt các bình oxy dọc theo hành lang trong hang. Ảnh: Daily Mail. Thợ lặn Kunan tử vong do hết dưỡng khí trong bình của anh. Sự việc cho thấy tính chất nguy hiểm của hoạt động cứu hộ trong hang. Hầm hang ngoằn ngoèo và lởm chởm. Nước lũ trong hang đục tối. Lượng oxy trong hang thấp. Ảnh: EPA. Ngày 7/7: Việc bơm nước liên tục đã giúp giảm mực nước trong hang. Nhưng lại xuất hiện nguy cơ mưa lớn tiếp khiến tính mạng các cậu bé bị đe dọa nghiêm trọng và việc cứu hộ có thể gặp khó khăn gấp bội hoặc kéo dài nhiều tháng. Giới chức Thái Lan quyết định ra tay. Ảnh: Guardian. Có một số phương án giải cứu và giới chức Thái Lan đã chốt phương án dùng thợ lặn tinh nhuệ để dìu các cậu bé qua nước lũ ra khỏi hang. Ảnh: Guardian. Hoạt động bơm nước khỏi hang được tăng cường. Ảnh: Guardian. Các họng nước và máy phát điện ở gần miệng hang Tham Luang. Ảnh: Getty. Nạp oxy vào các bình dưỡng khí để phục vụ các thợ lặn làm nhiệm vụ giải cứu. Ảnh: EPA. Ngày 8/7: Hoạt động trực tiếp giải cứu các cậu bé bắt đầu. Trong ngày đầu tiên này, 4 cầu thủ đã được đưa ra khỏi hang. Mọi việc diễn ra suôn sẻ. Các cậu bé trong đợt đầu này đã được đưa tới bệnh viện ở thành phố Chiang Rai. Ảnh: Getty. Hoạt động trực tiếp giải cứu các cậu bé bắt đầu. Trong ngày đầu tiên này, 4 cầu thủ đã được đưa ra khỏi hang. Mọi việc diễn ra suôn sẻ. Các cậu bé trongnày đã được đưa tới bệnh viện ở thành phố Chiang Rai. Ảnh: Getty. Ngày 9/7: Thêm 4 cầu thủ nữa của đội bóng nhí “Lợn Rừng” được giải cứu. Thời gian giải cứu nhanh hơn so với hôm 8/7. Cả 4 cầu thủ được đưa bằng máy bay trực thăng tới thành phố Chiang Rai gần đó. Ảnh: Reuters. Ngày 10/7: Bốn cầu thủ còn lại cùng với huấn luyện viên Ekaphol Chantawong được đưa ra khỏi hang. Các cầu thủ sau đó đều được cách ly điều trị tại bệnh viện. Bốn thợ lặn (gồm 1 bác sĩ) ở lại sau cùng trong hang cũng đã rút ra an toàn. Ảnh: Nick Edwards. chiến dịch giải cứu đã thành công. Ảnh: Hải quân Thái Lan. Lực lượng cứu hộ vui mừng vìđã thành công. Ảnh: Hải quân Thái Lan. Người dân Thái Lan ăn mừng việc giải cứu thành công toàn bộ đội bóng nhí. Ảnh: Getty. Cộng đồng thế giới đã chúc mừng Thái Lan giải cứu thành công đội bóng nhí. Trong ảnh là lời chúc của Tổng thống Mỹ Trump đăng trên mạng xã hội Twitter. Ảnh: Twitter.