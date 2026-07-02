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Tóm tắt
VOV.VN - Ngày 1/7, một vụ hỏa hoạn dữ dội đã xảy ra tại một tòa nhà chung cư 10 tầng thuộc thành phố Antwerp, Bỉ. Vụ việc đã khiến ít nhất 5 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương. Đích thân Vua Philippe của nước này đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để chia buồn và động viên các nạn nhân cùng lực lượng cứu hộ.
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https://vid.vov.vn/2026-07/tiktok-hoa_hoan_tham_khoc_tai_chung_cu_10_tang_o_antwerp_cua_bi.m3u8
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2026-07/tiktok-hoa_hoan_tham_khoc_tai_chung_cu_10_tang_o_antwerp_cua_bi.m3u8
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