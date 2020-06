Hội đồng Bảo an chuẩn bị gia hạn Lực lượng LHQ tại Cao nguyên Golan

Báo cáo định kỳ của Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc cho biết, thoả thuận ngừng bắn cơ bản được duy trì trên thực địa, tuy nhiên có dấu hiệu gia tăng số lượng các vụ vi phạm Thoả thuận Rút lực lượng giữa Israel và Syria ký năm 1974, với các vụ bắn qua khu vực giãn cách, di chuyển qua ranh giới kiểm soát, sự tập trung lực lượng ở khu vực hạn chế…

Lực lượng quan sát viên của Liên Hợp Quốc tại Cao nguyên Golan. Ảnh: AP

Lực lượng quan sát viên của Liên Hợp Quốc tại Cao nguyên Golan vẫn tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Tổ chức giám sát ngừng bắn Liên Hợp Quốc để triển khai tuần tra, giữ liên lạc với các bên liên quan. LHQ cho rằng các hoạt động của Lực lượng quan sát viên của Liên Hợp Quốc tại Cao nguyên Golan bị ảnh hưởng nhất định do các biện pháp hạn chế của các nước khu vực trong phòng chống Covid-19, cũng như rủi ro từ nguy cơ bom, mìn còn sót lại.

Phát biểu tại cuộc họp, Đại sứ Phạm Hải Anh, Phó Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Liên Hợp Quốc, khẳng định quan điểm của Việt Nam về Cao nguyên Golan là không thay đổi, chia sẻ quan ngại về những thách thức an ninh tại khu vực hoạt động của Lực lượng quan sát viên của Liên Hợp Quốc tại Cao nguyên Golan, trong đó có các vi phạm Thỏa thuận Rút lực lượng và nguy cơ về an ninh, an toàn cho nhân viên Liên Hợp Quốc.

Đại sứ Phạm Hải Anh khẳng định sự ủng hộ đối với hoạt động của Lực lượng quan sát viên của Liên Hợp Quốc tại Cao nguyên Golan, kêu gọi các bên liên quan tuân thủ Thỏa thuận đạt được, luật pháp quốc tế, các nghị quyết của HĐBA và hợp tác, tạo điều kiện cho Lực lượng quan sát viên của Liên Hợp Quốc tại Cao nguyên Golan thực thi nhiệm vụ./.