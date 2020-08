Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 10/8 đã họp thảo luận về tình hình Guinea-Bissau và việc thực hiện nhiệm vụ của Phái bộ Liên Hợp Quốc tại Guinea-Bissau (UNIOGBIS) trong sáu tháng qua.

Hội đồng Bảo an họp về tình hình Guinea-Bissau.

Phát biểu tại cuộc họp, các báo cáo viên cho biết tình hình chính trị ở Guinea-Bissau trong sáu tháng qua có nhiều biến động. Tình hình an ninh còn tiềm ẩn nhiều bất trắc; tình hình kinh tế, xã hội và nhân đạo gặp nhiều thách thức như hệ thống y tế yếu kém, thiếu tài chính để khôi phục kinh tế, mất an ninh lương thực và suy dinh dưỡng ở phụ nữ và trẻ em.



Các nước thành viên Hội đồng Bảo an bày tỏ quan ngại về tình hình an ninh, nhân đạo xấu đi thời gian qua; kêu gọi các bên tiếp tục thực hiện Hiệp định Conarky và Lộ trình 6 điểm của Cộng đồng kinh tế Tây Phi. Các nước cũng đề nghị điều tra các hành động vi phạm nhân quyền của quân đội và lực lượng an ninh; yêu cầu quân đội đứng trung lập.

Phát biểu tại cuộc họp, Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc Đặng Đình Quý kêu gọi các bên hợp tác, thu hẹp khác biệt; nỗ lực thực hiện hoà giải dân tộc; tiếp tục thực hiện các cải cách quan trọng trong Hiệp định Conarky, Hiệp định ổn định và Lộ trình 6 điểm của Cộng đồng kinh tế Tây Phi.

Đại sứ nhấn mạnh nhiệm vụ bảo vệ thường dân và tăng cường sự tham gia của phụ nữ, thanh niên trong hoạch định chính sách và phát triển đất nước. Đại sứ kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ các nỗ lực của Guinea-Bissau trong cuộc chiến chống lại đại dịch Covid-19; nhắc lại sự ủng hộ của Việt Nam trong việc thực hiện Nghị quyết 2512 (2020) vì hoà bình, an ninh và phát triển bền vững ở Guinea-Bissau./.