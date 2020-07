Hội đồng Bảo an họp về tình hình Mali và phụ nữ ở Afghanistan

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 27/7 đã tiến hành họp trực tuyến theo thể thức Arria về chủ đề “Phụ nữ và tiến trình hòa bình ở Afghanistan: Bảo đảm sự tham gia của phụ nữ và thúc đẩy quyền của họ” do Đức, Indonesia, Vương quốc Anh và Afghanistan đồng tổ chức.

Đại sứ Đặng Đình Quý, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Liên Hợp Quốc.

Trong phát biểu, các nước nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thúc đẩy tiến trình hòa bình ở Afghanistan, chia sẻ ý kiến của các diễn giả về sự cần thiết phải tăng cường bảo vệ phụ nữ và khuyến khích sự tham gia của phụ nữ trong tiến trình hòa bình. Một số nước cho rằng cần bảo đảm duy trì các tiến bộ về quyền con người, đặc biệt là quyền phụ nữ phù hợp với Hiến pháp hiện nay của Afghanistan trong nội dung thỏa thuận hòa bình trong tương lai.



Đại sứ Đặng Đình Quý, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Liên Hợp Quốc, bày tỏ sự ủng hộ tiến trình hòa bình do người Afghanistan dẫn dắt và làm chủ; nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiếp tục triển khai Nghị quyết 2513 của Hội đồng Bảo an về ủng hộ Thỏa thuận Hòa bình ngày 29/2/2020.

Đại sứ ghi nhận nỗ lực của Chính phủ Afghanistan trong bảo vệ và thúc đẩy vai trò của phụ nữ, đặc biệt là việc có gần 25% thành viên đoàn đàm phán là nữ; chia sẻ các thách thức mà phụ nữ và trẻ em gái đang đối mặt và sự cần thiết phải xử lý các vấn đề gốc rễ đối với các thách thức này, đặc biệt là thúc đẩy hòa bình bền vững và phát triển kinh tế - xã hội.

Đại sứ kêu gọi tăng cường các nỗ lực bảo vệ phụ nữ, khuyến khích thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ trong tất cả các giai đoạn của tiến trình hòa bình và bày tỏ mong muốn cộng đồng quốc tế tăng cường hỗ trợ kỹ thuật cho Chính phủ Afghanistan.

Cũng trong ngày 27/7, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã họp về tình hình Mali thời gian gần đây. Hội đồng Bảo an đã nghe Đặc phái viên của Tổng thư ký, Trưởng Phái bộ Liên Hợp Quốc tại Mali (MINUSMA), ông Mahamat Saleh Annadif báo cáo cập nhật tình hình.

Hội đồng Bảo an họp trực tuyến.

Liên Hợp Quốc bày tỏ quan ngại trước những căng thẳng chính trị gần đây tại Mali; đặc biệt các cuộc biểu tình của phe đối lập tại thủ đô Bamako của Mali hôm 10, 11 và 12/7 làm 11 người dân thiệt mạng. Liên Hợp Quốc kêu gọi các bên kiềm chế tối đa, không có các hành động làm theo lang căng thẳng trong bối cảnh Mali và khu vực đang phải chống chọi với dịch Covid-19 và sự gia tăng của khủng bố, bạo lực cực đoan cũng như nghèo đói. Liên Hợp Quốc đánh giá cao nỗ lực trung gian, hoà giải của Lãnh đạo các quốc gia Cộng đồng kinh tế khu vực Tây Phi (ECOWAS) nhằm tìm ra giải pháp hoà bình giữa các Chính phủ Mali và Phe đối lập cũng như các bên liên quan; đề nghị Chính phủ Mali, các bên liên quan tiếp tục thực hiện Hiệp định hoà bình năm 2015; bảo đảm an toàn, an ninh cho người dân Mali, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em.



Phát biểu tại cuộc họp, Đại sứ Đặng Đình Quý, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Liên Hợp Quốc, chia sẻ với báo cáo viên và các nước hội đồng bảo an về tình hình tại Mali; khẳng định ủng hộ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Mali; kêu gọi đối thoại và thương lượng giữa các bên để giải quyết các khác biệt hiện nay; đồng thời nhấn mạnh việc tiếp tục thực hiện đầy đủ Thoả thuận hoà bình năm 2015; đề nghị có các biện pháp bảo đảm an toàn cho người dân Mali, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em; ủng hộ vai trò của Liên Hợp Quốc, Phái bộ Liên Hợp Quốc tại Mali, Liên minh châu Phi, Cộng đồng kinh tế khu vực Tây Phi và Liên minh châu Âu trong duy trì hoà bình và an ninh tại Mali./.