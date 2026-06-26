Hội đồng châu Âu gia hạn lệnh trừng phạt Nga đến mùa hè năm 2027

Quyết định chiến lược này được đưa ra ngay sau hội nghị thượng đỉnh của Hội đồng châu Âu diễn ra trong hai ngày 18 và 19/6 vừa qua, nơi các nhà lãnh đạo khối liên minh đã đạt được đồng thuận cao về việc duy trì áp lực kinh tế đối với Moscow.

Cơ quan quyền lực của EU nhấn mạnh hệ thống các biện pháp kinh tế nhắm vào Nga vốn đã được thiết lập từ năm 2014. Ảnh: Reuters

Cơ quan quyền lực của EU nhấn mạnh hệ thống các biện pháp kinh tế nhắm vào Nga vốn đã được thiết lập từ năm 2014, tuy nhiên đã được tăng cường và siết chặt một cách mạnh mẽ kể từ tháng 2/2022. Cho đến nay, các lệnh trừng phạt hiện hành đã bao phủ hầu hết các lĩnh vực then chốt của nền kinh tế Nga, bao gồm thương mại, tài chính, năng lượng và các loại công nghệ lưỡng dụng có thể phục vụ cho cả mục đích dân sự lẫn quân sự.

Các biện pháp này bao gồm lệnh cấm nghiêm ngặt đối với việc nhập khẩu hoặc vận chuyển dầu thô cùng một số sản phẩm dầu mỏ từ Nga vào thị trường các nước thành viên Liên minh châu Âu. Bên cạnh đó, EU cũng áp đặt lệnh cấm giao dịch toàn diện đối với hàng loạt tổ chức tài chính lớn, đồng thời phong tỏa hoạt động của các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử tại Nga cũng như tại một số quốc gia thứ ba có liên quan. Quyết định gia hạn này một lần nữa khẳng định lập trường cứng rắn và nhất quán của Liên minh châu Âu trong việc duy trì các biện pháp chế tài kinh tế đối với Nga.