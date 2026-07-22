English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Hội nghị ASEAN-Hoa Kỳ: Hoa Kỳ cam kết “ủng hộ 100%” vai trò trung tâm của ASEAN

Thứ Tư, 18:23, 22/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 22/7, tiếp tục chương trình làm việc tại Manila, Philippines, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN - Hoa Kỳ do Campuchia, nước điều phối quan hệ, và Hoa Kỳ đồng chủ trì.

Tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN - Hoa Kỳ, các Bộ trưởng ghi nhận những phát triển tích cực trong quan hệ và hợp tác ASEAN - Hoa Kỳ trên cơ sở việc Kế hoạch hành động triển khai Quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện (CSP) giai đoạn 2021-2025 vừa hoàn thành. Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Marco Rubio tái khẳng định cam kết “ủng hộ 100%” vai trò trung tâm của ASEAN; đánh giá Đông Nam Á là động lực tăng trưởng toàn cầu của thế kỷ 21, gắn kết trực tiếp quan tâm và lợi ích của Hoa Kỳ ở khu vực; cam kết tiếp tục các khoản đầu tư, viện trợ quan trọng cho khu vực, tập trung vào lĩnh vực chuỗi cung ứng bền vững, kinh tế số và an ninh năng lượng, trong đó tiếp tục hỗ trợ quá trình chuyển đổi năng lượng của ASEAN, kết nối lưới điện và hợp tác năng lượng hạt nhân dân sự.

Các Bộ trưởng khẳng định ưu tiên hoàn tất Chương trình công tác toàn diện triển khai Tuyên bố Tầm nhìn chung ASEAN - Hoa Kỳ năm 2025 và hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ đối thoại ASEAN - Hoa Kỳ vào năm 2027 với nhiều hoạt động ý nghĩa, trong đó có khả năng tổ chức Hội nghị Cấp cao kỷ niệm ASEAN - Hoa Kỳ. Nhất trí đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực có giá trị gia tăng cao nhằm làm sâu sắc hơn nữa quan hệ kinh tế. Hai bên nhất trí tiếp tục thúc đẩy giao lưu nhân dân, hợp tác giáo dục - đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.

hoi nghi asean-hoa ky hoa ky cam ket ung ho 100 vai tro trung tam cua asean hinh anh 1
Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN – Hoa Kỳ; Nguồn ảnh BTC ASEAN

Hợp tác về y tế và quản lý thiên tai cũng sẽ được mở rộng trong giai đoạn mới. Tiếp tục thúc đẩy triển khai các dự án cụ thể trong khuôn khổ Tài liệu quan điểm ASEAN về Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương (AOIP), tăng cường hợp tác ứng phó các thách thức an ninh phi truyền thống như khủng bố, tội phạm mạng, mua bán người, ma túy và lừa đảo trực tuyến. ASEAN cũng đánh giá cao cam kết của Hoa Kỳ ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN và tích cực tham gia các cơ chế do ASEAN dẫn dắt, đồng thời ghi nhận đề xuất xây dựng Tuyên bố của Lãnh đạo ASEAN - Hoa Kỳ về “10 nguyên tắc công - tư trong phòng, chống lừa đảo trực tuyến”.

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đánh giá cao cam kết của Hoa Kỳ đối với hòa bình, ổn định và phát triển khu vực, đồng thời đề nghị hai bên sớm hoàn tất và triển khai hiệu quả Chương trình công tác toàn diện giai đoạn mới. Về hợp tác kinh tế, Bộ trưởng Lê Hoài Trung đề nghị hai bên thúc đẩy thương mại và đầu tư cởi mở, minh bạch và cùng có lợi, tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế số, trí tuệ nhân tạo (AI), bán dẫn, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi năng lượng và kết nối năng lượng khu vực. Bộ trưởng cũng đề nghị Hoa Kỳ tiếp tục hỗ trợ hợp tác tiểu vùng Mê Công, nhất là trong các lĩnh vực quản lý nguồn nước, ứng phó biến đổi khí hậu, phát triển hạ tầng bền vững và nguồn nhân lực.

Trước những diễn biến phức tạp của tình hình khu vực và quốc tế, Bộ trưởng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, an ninh, ổn định, giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế; đánh giá cao sự ủng hộ của Hoa Kỳ đối với lập trường nguyên tắc của ASEAN về vấn đề Biển Đông, đồng thời kêu gọi Hoa Kỳ tiếp tục hỗ trợ xây dựng cấu trúc khu vực cởi mở, bao trùm, minh bạch, tự cường và dựa trên luật lệ với ASEAN là trung tâm.

Về tình hình Trung Đông, Bộ trưởng kêu gọi các bên thúc đẩy đối thoại, khôi phục lại các tuyến giao thông an toàn, liên tục và không bị cản trở tại eo biển Hormuz, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng lâu dài của việc bảo vệ tự do hàng hải, phù hợp với luật pháp quốc tế, nhất là UNCLOS 1982.

PV/VOV-Jakarta
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Thủ tướng đề xuất 4 định hướng lớn đưa hợp tác ASEAN - Hoa Kỳ phát triển mạnh mẽ
Thủ tướng đề xuất 4 định hướng lớn đưa hợp tác ASEAN - Hoa Kỳ phát triển mạnh mẽ

VOV.VN - Chiều 26/10, tại Trung tâm Hội nghị Kuala Lumpur, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng Lãnh đạo các nước ASEAN và Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN - Hoa Kỳ lần thứ 13.

Thủ tướng đề xuất 4 định hướng lớn đưa hợp tác ASEAN - Hoa Kỳ phát triển mạnh mẽ

Thủ tướng đề xuất 4 định hướng lớn đưa hợp tác ASEAN - Hoa Kỳ phát triển mạnh mẽ

VOV.VN - Chiều 26/10, tại Trung tâm Hội nghị Kuala Lumpur, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng Lãnh đạo các nước ASEAN và Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN - Hoa Kỳ lần thứ 13.

Thủ tướng làm việc với đoàn doanh nghiệp của Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN
Thủ tướng làm việc với đoàn doanh nghiệp của Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN

VOV.VN - Tối nay (11/7) tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có cuộc tiếp, làm việc với đoàn doanh nghiệp của Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN (USABC) đang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Thủ tướng làm việc với đoàn doanh nghiệp của Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN

Thủ tướng làm việc với đoàn doanh nghiệp của Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN

VOV.VN - Tối nay (11/7) tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có cuộc tiếp, làm việc với đoàn doanh nghiệp của Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN (USABC) đang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN đặc biệt về chính sách thuế quan của Hoa Kỳ
Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN đặc biệt về chính sách thuế quan của Hoa Kỳ

VOV.VN - Sáng 10/4, Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN đặc biệt về chính sách thuế quan của Hoa Kỳ đã được tổ chức theo hình thức trực tuyến, dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Đầu tư, Thương mại và Công nghiệp Malaysia với tư cách là nước Chủ tịch ASEAN năm 2025.

Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN đặc biệt về chính sách thuế quan của Hoa Kỳ

Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN đặc biệt về chính sách thuế quan của Hoa Kỳ

VOV.VN - Sáng 10/4, Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN đặc biệt về chính sách thuế quan của Hoa Kỳ đã được tổ chức theo hình thức trực tuyến, dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Đầu tư, Thương mại và Công nghiệp Malaysia với tư cách là nước Chủ tịch ASEAN năm 2025.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp đoàn doanh nghiệp Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN
Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp đoàn doanh nghiệp Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN

VOV.VN - Chiều 18/3, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp đoàn doanh nghiệp Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN (USABC) do Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc USABC Ted Osius, nguyên Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam làm Trưởng đoàn.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp đoàn doanh nghiệp Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp đoàn doanh nghiệp Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN

VOV.VN - Chiều 18/3, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp đoàn doanh nghiệp Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN (USABC) do Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc USABC Ted Osius, nguyên Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam làm Trưởng đoàn.

Việt Nam đánh giá cao quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện ASEAN - Hoa Kỳ
Việt Nam đánh giá cao quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện ASEAN - Hoa Kỳ

VOV.VN - Tiếp tục chương trình làm việc của các Hội nghị Cấp cao, sáng ngày 11/10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN-Hoa Kỳ lần thứ 12.  

Việt Nam đánh giá cao quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện ASEAN - Hoa Kỳ

Việt Nam đánh giá cao quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện ASEAN - Hoa Kỳ

VOV.VN - Tiếp tục chương trình làm việc của các Hội nghị Cấp cao, sáng ngày 11/10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN-Hoa Kỳ lần thứ 12.  

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ