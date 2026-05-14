中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Hội nghị Ngoại trưởng BRICS tập trung vào hợp tác và ổn định toàn cầu

Thứ Năm, 06:31, 14/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Hôm nay (14/5), Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov sẽ tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao BRICS tại New Delhi theo lời mời của nước Chủ tịch BRICS 2026 là Ấn Độ.

Hội nghị sẽ diễn ra trong hai ngày 14 - 15/5 và là một trong những hoạt động cấp cao quan trọng trong khuôn khổ năm Chủ tịch BRICS của Ấn Độ với chủ đề “Tăng cường khả năng chống chịu, đổi mới, hợp tác và ổn định”.

hoi nghi ngoai truong brics tap trung vao hop tac va on dinh toan cau hinh anh 1
Hội nghị Thượng đỉnh BRICS ở Brazil năm 2025. Ảnh: Reuters

Theo chương trình nghị sự, các ngoại trưởng sẽ tập trung thảo luận về các vấn đề quốc tế nổi bật hiện nay, đồng thời đánh giá kết quả 20 năm hợp tác BRICS cũng như định hướng phát triển thời gian tới trên ba trụ cột chính gồm chính trị – an ninh, kinh tế - tài chính và giao lưu nhân văn.

Trong năm đảm nhiệm vai trò Chủ tịch luân phiên, Ấn Độ đặt ưu tiên thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, cải cách các thể chế quản trị toàn cầu như Liên Hợp Quốc, Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới nhằm tăng vị thế cho các nước đang phát triển và các nền kinh tế mới nổi. Hội nghị cũng chú trọng thảo luận các nội dung về chống khủng bố, an ninh năng lượng, giảm thiểu tác động của chuyển đổi năng lượng, đổi mới sáng tạo, trí tuệ nhân tạo và hệ sinh thái khởi nghiệp.

Về phía Nga, nước này khẳng định BRICS tiếp tục là một trong những cơ chế hợp tác ưu tiên nhằm thúc đẩy trật tự thế giới đa cực. Nga nhấn mạnh nhu cầu thúc đẩy phối hợp giữa các thành viên BRICS trong lĩnh vực tài chính - tiền tệ, tăng cường sử dụng đồng nội tệ trong thương mại, hợp tác ngân hàng và hoàn thiện các cơ chế thanh toán quốc tế. Bên cạnh đó, Nga cũng đề cao hợp tác về an ninh lương thực, an ninh năng lượng, thích ứng biến đổi khí hậu, khoa học - giáo dục, giao lưu thanh niên.

nguoi_phat_ngon_bo_ngoai_giao_an_do_randhir_jaiswal_anh_ani.jpg

BRICS chưa thống nhất được lập trường về xung đột tại Trung Đông

VOV.VN - Ngày 14/3, Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết các nước thành viên của nhóm các nền kinh tế mới nổi BRICS vẫn chưa đạt được lập trường thống nhất về cuộc xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran tại Trung Đông. Nguyên nhân là do còn tồn tại nhiều khác biệt về quan điểm và lợi ích chiến lược giữa các quốc gia thành viên.

Minh Phượng/VOV-Moscow
Tag: hội nghị ngoại trưởng ngoại trưởng BRICS hợp tác toàn cầu ổn định toàn cầu hội nghị ở Ấn Độ
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Iran rút khỏi cuộc tập trận chung của các nước BRICS
Iran rút khỏi cuộc tập trận chung của các nước BRICS

VOV.VN - Iran sẽ rút khỏi cuộc tập trận hải quân hiện đang diễn ra ngoài khơi Nam Phi, có sự tham gia của một số nước thành viên BRICS, theo yêu cầu của Pretoria.

Iran rút khỏi cuộc tập trận chung của các nước BRICS

Iran rút khỏi cuộc tập trận chung của các nước BRICS

VOV.VN - Iran sẽ rút khỏi cuộc tập trận hải quân hiện đang diễn ra ngoài khơi Nam Phi, có sự tham gia của một số nước thành viên BRICS, theo yêu cầu của Pretoria.

Hội nghị Chống khủng bố BRICS+ 2025 nhất trí tăng cường hợp tác quốc tế
Hội nghị Chống khủng bố BRICS+ 2025 nhất trí tăng cường hợp tác quốc tế

VOV.VN - Trong hai ngày 3- 4/12 tại thủ đô Moscow, Nga đã diễn ra Hội nghị Chống khủng bố BRICS+ 2025 với chủ đề “Chiến lược quốc gia và khu vực trong đấu tranh chống khủng bố trước những thách thức và đe dọa an ninh mới nổi”.

Hội nghị Chống khủng bố BRICS+ 2025 nhất trí tăng cường hợp tác quốc tế

Hội nghị Chống khủng bố BRICS+ 2025 nhất trí tăng cường hợp tác quốc tế

VOV.VN - Trong hai ngày 3- 4/12 tại thủ đô Moscow, Nga đã diễn ra Hội nghị Chống khủng bố BRICS+ 2025 với chủ đề “Chiến lược quốc gia và khu vực trong đấu tranh chống khủng bố trước những thách thức và đe dọa an ninh mới nổi”.

Việt Nam chia sẻ định hướng hợp tác chống khủng bố trong khuôn khổ BRICS
Việt Nam chia sẻ định hướng hợp tác chống khủng bố trong khuôn khổ BRICS

VOV.VN - Nhận lời mời của Bộ Ngoại giao Liên bang Nga, Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam do Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an làm Trưởng đoàn đã tham dự Hội nghị chống khủng bố của Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) năm 2025, tổ chức tại Moscow, Nga từ ngày 3 - 4/12/2025.

Việt Nam chia sẻ định hướng hợp tác chống khủng bố trong khuôn khổ BRICS

Việt Nam chia sẻ định hướng hợp tác chống khủng bố trong khuôn khổ BRICS

VOV.VN - Nhận lời mời của Bộ Ngoại giao Liên bang Nga, Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam do Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an làm Trưởng đoàn đã tham dự Hội nghị chống khủng bố của Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) năm 2025, tổ chức tại Moscow, Nga từ ngày 3 - 4/12/2025.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ