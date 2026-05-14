Hội nghị Ngoại trưởng BRICS tập trung vào hợp tác và ổn định toàn cầu

Hội nghị sẽ diễn ra trong hai ngày 14 - 15/5 và là một trong những hoạt động cấp cao quan trọng trong khuôn khổ năm Chủ tịch BRICS của Ấn Độ với chủ đề “Tăng cường khả năng chống chịu, đổi mới, hợp tác và ổn định”.

Theo chương trình nghị sự, các ngoại trưởng sẽ tập trung thảo luận về các vấn đề quốc tế nổi bật hiện nay, đồng thời đánh giá kết quả 20 năm hợp tác BRICS cũng như định hướng phát triển thời gian tới trên ba trụ cột chính gồm chính trị – an ninh, kinh tế - tài chính và giao lưu nhân văn.

Trong năm đảm nhiệm vai trò Chủ tịch luân phiên, Ấn Độ đặt ưu tiên thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, cải cách các thể chế quản trị toàn cầu như Liên Hợp Quốc, Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới nhằm tăng vị thế cho các nước đang phát triển và các nền kinh tế mới nổi. Hội nghị cũng chú trọng thảo luận các nội dung về chống khủng bố, an ninh năng lượng, giảm thiểu tác động của chuyển đổi năng lượng, đổi mới sáng tạo, trí tuệ nhân tạo và hệ sinh thái khởi nghiệp.

Về phía Nga, nước này khẳng định BRICS tiếp tục là một trong những cơ chế hợp tác ưu tiên nhằm thúc đẩy trật tự thế giới đa cực. Nga nhấn mạnh nhu cầu thúc đẩy phối hợp giữa các thành viên BRICS trong lĩnh vực tài chính - tiền tệ, tăng cường sử dụng đồng nội tệ trong thương mại, hợp tác ngân hàng và hoàn thiện các cơ chế thanh toán quốc tế. Bên cạnh đó, Nga cũng đề cao hợp tác về an ninh lương thực, an ninh năng lượng, thích ứng biến đổi khí hậu, khoa học - giáo dục, giao lưu thanh niên.