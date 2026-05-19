Hội nghị quan chức cấp cao APEC lần 2 tổ chức tại Thượng Hải

Thứ Ba, 09:05, 19/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Hội nghị quan chức cấp cao APEC lần thứ 2 năm 2026 đang diễn ra tại Thượng Hải, Trung Quốc từ ngày 18-19/5.

Được tổ chức vào thời điểm Năm APEC 2026 của Trung Quốc sắp đi qua một nửa chặng đường, hội nghị lần này đóng vai trò đánh giá giữa kỳ về hợp tác APEC trong năm nay, tổng kết những thành tựu đã đạt được, đặt nền tảng cho các sự kiện và Hội nghị cấp cao giữa các nhà lãnh đạo trong nửa cuối năm.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Mã Triều Húc tuyên bố, xoay quanh chủ đề và các lĩnh vực ưu tiên trong năm nay, Trung Quốc đang tích cực chuẩn bị các kết quả của Hội nghị cấp cao; lấy Tuyên bố Thâm Quyến của các nhà lãnh đạo APEC làm nền tảng, vạch ra lộ trình để đạt được các mục tiêu của Cộng đồng châu Á - Thái Bình Dương, tạo ra những kết quả cụ thể xoay quanh các lĩnh vực thương mại, kết nối, đổi mới và phát triển, thiết lập khuôn khổ hợp tác hành động tập thể giữa các thành viên APEC.

hoi nghi quan chuc cap cao apec lan 2 to chuc tai thuong hai hinh anh 1
Hội nghị quan chức cấp cao APEC lần thứ hai năm 2026 tổ chức tại Thượng Hải ngày 18/5. Ảnh: The Paper

Ông đã đề xuất 4 lĩnh vực trọng điểm, gồm tích cực tìm kiếm các con đường để hiện thực hóa Khu thương mại tự do châu Á - Thái Bình Dương, tăng cường kết nối APEC, nuôi dưỡng các động lực mới cho tăng trưởng số và thông minh; thúc đẩy phúc lợi người dân thông qua hợp tác.

Ông Mã Triều Húc cũng cho biết, tiếp sau, các Hội nghị bộ trưởng trong nhiều lĩnh vực sẽ liên tiếp được tổ chức, Trung Quốc đang chuẩn bị một loạt các kết quả thiết thực trong các lĩnh vực, liên quan đến an ninh năng lượng, khả năng tự chủ về lương thực, phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ, phát triển nguồn nhân lực, hợp tác chống tham nhũng, giao lưu thanh niên, y tế và người cao tuổi.

Tuần trước, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn cho biết, Hội nghị quan chức cấp cao APEC lần thứ hai dự kiến ​​có sự tham dự của hơn 1.000 đại biểu đến từ các nước thành viên APEC, Ban Thư ký và các quan sát viên.

Năm nay là lần thứ ba Trung Quốc đăng cai APEC, đồng thời đánh dấu sự trở lại của nước này trong vai trò chủ nhà APEC sau 12 năm. Hai Hội nghị cấp cao APEC trước đó từng tổ chức tại Thượng Hải năm 2001 và Bắc Kinh năm 2014.

Hội nghị quan chức cấp cao APEC là kênh chính để chuẩn bị kết quả cho Hội nghị cấp cao, thường được tổ chức 4-5 lần trong năm. Hội nghị lần thứ nhất năm 2026 đã được tổ chức tại Quảng Châu hồi tháng 2. Dự kiến, hội nghị tiếp theo sẽ được tổ chức tại Đại Liên vào tháng 8.

Sau Hội nghị quan chức cấp cao APEC lần thứ hai, Hội nghị Bộ trưởng Thương mại APEC sẽ được tổ chức tại Tô Châu từ ngày 22-23/5.

Indonesia mở rộng hệ thống thanh toán QRIS tại các nước APEC

VOV.VN - Indonesia đặt mục tiêu mở rộng sử dụng hệ thống thanh toán mã QR tiêu chuẩn Indonesia (QRIS) sang các nước thành viên của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) nhằm đơn giản hóa giao dịch thương mại và du lịch giữa các quốc gia trong khu vực.

Bích Thuận/VOV-Bắc Kinh
Tag: hội nghị APEC Thượng Hải Trung Quốc quan chức cấp cao hội nghị quan chức cấp cao APEC
Thái Lan đề xuất APEC tăng cường hợp tác AI và phòng chống tội phạm mạng
Cách Trung Quốc tận dụng APEC 2025 để thúc đẩy “hợp tác thiết thực”

Bế mạc Hội nghị thượng đỉnh APEC 32

