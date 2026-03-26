中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Hơn 900 người di cư châu Phi thiệt mạng trên Biển Đỏ

Thứ Năm, 07:52, 26/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tổ chức Di dân Quốc tế (IOM) cho biết, 2025 là năm ghi nhận nhiều người thiệt mạng nhất trên tuyến di cư từ vùng Sừng châu Phi qua Biển Đỏ đến bán đảo Ả rập.

Theo báo cáo vừa công bố của Tổ chức Di dân Quốc tế (IOM), trong năm qua, tuyến di cư “Lối Đông” từ vùng Sừng châu Phi đến bán đảo Ả rập, đã ghi nhận số người thiệt mạng cao kỷ lục, lên tới 922 người, gấp đôi các năm trước. Báo cáo cho biết, mỗi năm, có hàng chục nghìn người di cư từ các nước Ethiopia, Somalia và các quốc gia phụ cận, đã tìm cách vượt biển Hồng Hải (biển Đỏ), để tìm kiếm việc làm với nguồn thu nhập tốt tại các nước Vùng Vịnh giàu có. Trong hành trình này, người di cư châu Phi chủ yếu chọn điểm xuất phát là Djibouti và điểm đến ban đầu là Yemen.

Tuy nhiên, nhiều vụ tai nạn chìm thuyền chở người di cư đã xảy ra trên biển Đỏ, cướp đi mạng sống của hàng trăm người mỗi năm. Bên cạnh đó, rất nhiều người di cư đã bị mắc kẹt tại Yemen, quốc gia nghèo đói nhất tại khu vực bán đảo A rập, thay vì đến được các quốc gia Vùng Vịnh.

IOM hy vọng tình trạng người di cư châu Phi qua biển Đỏ sang bán đảo Ả rập trong năm 2026 này sẽ giảm xuống. Nguyên nhân là bởi Ethiopia, quốc gia chiếm đa số người di cư qua biển Đỏ, được dự báo sẽ có mức tăng trưởng kinh tế tốt, ước tính lên tới 10% trong năm nay.

Bá Thi/VOV-Cairo
Tag: Tổ chức Di dân Quốc tế IOM di cư châu Phi biển Đỏ tuyến Lối Đông Ethiopia Somalia Yemen tai nạn chìm thuyền người di cư thiệt mạng
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Lật thuyền chở người di cư châu Phi trên Địa Trung Hải, ít nhất 30 người chết
VOV.VN - Tổ chức Di dân quốc tế (IOM) hôm 23/2 cho biết ít nhất 30 người di cư châu Phi đã thiệt mạng trong vụ một chiếc thuyền chở người di cư bất hợp pháp bị lật ngoài khơi đảo Crete của Hy Lạp hồi cuối tuần.

Lật thuyền chở hơn 200 người di cư châu Phi trên Đại Tây Dương
VOV.VN - Giới chức Gambia ngày 1/1 cho biết, hải quân nước này đã cứu sống được gần 100 trong tổng số hơn 200 người di cư châu Phi trên một chiếc thuyền bị lật ở biển Đại Tây Dương trong đêm cuối cùng của năm 2025.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ