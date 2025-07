Houthi đánh chìm tàu hàng Hy Lạp ở Biển Đỏ, 15 thủy thủ vẫn mất tích

Công ty an ninh hàng hải Diaplous và Ambrey của Anh cho biết quyết định kết thúc chiến dịch tìm kiếm các nạn nhân của Houthi là các thủy thủ bị mất tích sau vụ tàu chở hàng Eternity C của Hy Lạp bị lực lượng vũ trang Hồi giáo này đánh chìm trên Biển Đỏ hồi tuần trước.

Xuồng Houthi áp tải một tàu chở hàng trên Biển Đỏ. Ảnh: Truyền thông Houthi.

Như vậy, cho tới thời điểm này, có 15 thủy thủ trên tàu Eternity C vẫn thuộc diện mất tích. Tuy nhiên, 5 trong số các thủy thủ được cho là đã tử vong. 6 thủy thủ nhiều khả năng đang bị Houthi bắt giữ. Số phận của 4 thủy thủ còn lại chưa được khẳng định, nhưng cơ hội sống sót là không cao.

Tàu Eternity C mang cờ Liberia và thuộc sở hữu của một công ty Hy Lạp. Phương tiện này bị Houthi tấn công lần đầu tiên hôm 7/7 khiến động cơ bị hỏng và không thể tiếp tục hải trình. Ít nhất 4 thủy thủ được cho là đã tử vong trong đòn tấn công đầu tiên của Houthi. Một ngày sau đó, nhóm vũ trang Yemen tuyên bố đã đánh chìm con tàu, sau khi bắt giữ 6 thủy thủ của tàu.

Được biết, tại thời điểm bị tấn công, tàu Eternity C có tổng cộng 22 thủy thủ và 3 nhân viên an ninh. 21 thủy thủ là người Philippine, một người Nga. Trong số 3 nhân viên an ninh có 2 người Hy Lạp và một công dân Ấn Độ. 10 người được giải cứu thành công gồm 3 nhân viên và 7 thủy thủ.

2 ngày trước khi đánh chìm tàu Eternity C, Houthi đã đánh chìm tàu Magic Seas cũng mang cờ Liberia và cùng thuộc sở hữu của Hy Lạp. Hai con tàu bị tập kích với cùng cáo buộc “có liên hệ với Israel”.