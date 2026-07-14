Houthi phóng tên lửa tấn công Saudi Arabia

Người phát ngôn quân sự Houthi, ông Yahya Saree khẳng định Houthi đã phóng một số tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái nhắm vào sân bay quốc tế Abha ở Saudi Arabia. Đòn tấn công nhằm đáp trả hành động gây hấn của Saudi Arabia chống lại Yemen.

Houthi phóng tên lửa đạn đạo tấn công Saudi Arabia. Ảnh: Avia-pro

Người phát ngôn quân sự Houthi đồng thời cảnh báo các hãng hàng không quốc tế về việc bay qua không phận Saudi Arabia, nhấn mạnh rằng đây là những cảnh báo nghiêm khắc cần được lưu ý cho đến khi lệnh phong tỏa áp đặt đối với sân bay quốc tế Sanaa, được dỡ bỏ.

Ngay trước thông báo của Houthi, người phát ngôn liên minh quốc tế do Saudi Arabia dẫn đầu về ủng hộ Chính phủ hợp hiến tại Yemen, ông Turki al-Malki xác nhận hệ thống phòng không Saudi Arabia đã đánh chặn các tên lửa do Houthi phóng đi từ Yemen, hướng về khu vực phía Nam quốc gia Ả Rập. Tuy nhiên, các thông tin liên quan khác như thương vong và thiệt do cuộc tập kích của Houthi gây ra, không được đề cập.

Đây là lần đầu tiên sau nhiều năm, Houthi phóng tên lửa đạn đạo tấn công vào Saudi Arabia. Đòn tấn công được tiến hành chỉ vài giờ, sau khi Bộ Quốc phòng Yemen thông báo đã mở cuộc tập kích vào sân bay quốc tế Sanaa ở thủ đô Sanaa, nhằm ngăn chặn một máy bay của Iran hạ cánh. Cuộc tập kích gây ra nhiều tiếng nổ dữ dội và sau đó là những cột khói lớn bốc lên từ bên trong sân bay quốc tế Sanaa.

Houthi xác nhận sân bay Sanaa mà nhóm này đang kiểm soát đã bị tập kích và gây thiệt hại. Tuy nhiên, nhóm vũ trang thân Iran cáo buộc đòn tập kích do quân đội Saudi Arabia tiến hành, chứ không phải hành động của quân đội Yemen. Houthi đồng thời khẳng định chiếc máy bay khởi hành từ Iran, đã hạ cánh an toàn xuống một sân bay dã chiến ở thành phố cảng Hodeidah, sau khi bị ngăn cản hạ cánh xuống sân bay quốc tế Sanaa.

Truyền thông và giới phân tích khu vực lo ngại lần đụng độ hôm qua có thể là khởi đầu của một đợt leo thang nghiêm trọng mới tại Yemen, cũng như giữa lực lượng Houthi và chính quyền Saudi Arabia.

Trước đó, giai đoạn 2014-2022, quân đội quốc gia Yemen được Saudi Arabia công nhận và ủng hộ, đã xung đột dữ dội với lực lượng Houthi do Iran hậu thuẫn. Chiến sự khiến hàng chục nghìn người chết và bị thương. Nhóm vũ trang thân Iran giành được quyền kiểm soát nhiều khu vực rộng lớn tại Yemen, trong đó có thủ đô Sanaa và thành phố cảng chiến lược Hodeidah.