Hung thủ máu lạnh và thông điệp ám ảnh trong vụ xả súng ở Mỹ

Robert Bowers, tay súng tấn công nhà thờ Do thái ở thành phố Pittsburgh, Mỹ, ngày 27/10, hiện đang đối mặt với 29 tội danh. Ảnh: GAB. Tờ CBS Pittsburgh cho biết, trước khi xả súng vào những người cầu nguyện bên trong giáo đường, gã đàn ông tên Bowers đã hét lên các khẩu hiệu bài người Do Thái. Ảnh: Dailymail. Một giờ trước khi có thông báo về vụ xả súng, Bowers đã đăng tải một số nội dung trên mạng xã hội Gab chỉ trích Hiệp hội trợ giúp người di cư Do Thái (HIAS). "HIAS thích mang những kẻ xâm nhập đến giết hại người của chúng ta. Tôi không thể ngồi yên và xem người của tôi bị giết. Tôi sắp hành động". Truyền thông địa phương cho biết, nghi phạm là người ủng hộ và tin vào thuyết âm mưu, luôn có những bài viết gay gắt chống lại Tổng thống Donald Trump. Ảnh: GAB. Bowers cũng chia sẻ các bức ảnh về bộ sưu tập vũ khí của đối tượng. Tên này đã sử dụng nhiều súng ngắn và một khẩu AR-15 trong vụ tấn công. Ảnh: GAB. Xe cảnh sát được triển khai tại hiện trường vụ xả súng. Ảnh: Reuters. Các nhân viên an ninh bao vây hiện trường, đấu súng với nghi phạm. Ảnh: AP. Một số người Do thái sống gần nhà thờ bàng hoàng sau vụ xả súng. Ảnh: Getty. Một phụ nữ cầm nến tưởng niệm các nạn nhân bị thiệt mạng. Ảnh: Getty. Đám đông tập trung trên đường phố, thắp nến cầu nguyện cho các nạn nhân. Ảnh: AP.

