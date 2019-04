Indonesia huy động lực lượng an ninh hùng hậu trước thềm bầu cử

Đây sẽ là lần đầu tiên một cuộc bầu cử Tổng thống được bầu cùng ngày với các cuộc bầu cử lập pháp tại Indonesia. Với hơn 190 triệu cử tri hợp lệ và hơn 800.000 điểm bỏ phiếu, cuộc bầu cử này có ý nghĩa quan trọng trong việc quyết định tương lai chính trị của quốc gia Hồi giáo lớn nhất thế giới này.

Ông Prabowo Subianto (trái) và Sandiaga Uno. Ảnh: thejakartapost.com.

An ninh được cho là một trong những lo ngại lớn của Indonesia khi nước này đối mặt với các cuộc tấn công khủng bố trong những năm gần đây. Cảnh sát trưởng Jakarta Gatot Eddy Pramono cho biết, sẽ huy động 38.000 người từ lực lượng quân đội và cảnh sát để đảm bảo an ninh cho cuộc bầu cử.



“Cho đến hôm nay (14/4), chúng tôi cũng không nâng mức báo động an ninh vì các điều kiện khá yên bình. Do đó, chúng tôi chỉ đưa ra các biện pháp nhằm đối phó với bất cứ tình huống an ninh nào có thể xảy ra, trong đó có việc tuần tra chung giữa quân đội và cảnh sát vào buổi tối hay sáng tại các khu vực có nguy cơ cao”, ông Gatot Eddy Pramono nói.

Ngày 17/4 tới sẽ có khoảng 192 triệu cử tri Indonesia hợp lệ đi bầu Tổng thống và hơn 20.000 đại biểu của các cơ quan lập pháp nước này. Việc tranh cử Tổng thống được cho là cuộc chạy đua giành sự ủng hộ giữa hai đối thủ hàng đầu là Tổng thống đương nhiệm Joko Widodo và cựu tướng lĩnh quân đội ông Mitchowo Subianto.

Hôm nay (14/4) cũng bước vào ngày đầu tiên “không vận động tranh cử” của các đảng phái trước thềm cuộc bầu cử. Hai đối thủ chính trong cuộc chạy đua vào chiếc ghế Tổng thống đêm 13/4 đã thực hiện chiến dịch tranh cử cuối cùng, với lời kêu gọi đoàn kết đất nước vốn đang phải đối mặt với sự chia rẽ gia tăng giữa các lực lượng tôn giáo ôn hòa và bảo thủ.

Phát biểu trước những người ủng hộ tại sân vận động ở thủ đô Jakarta, Tổng thống Joko Widodo cam kết tăng cường nền kinh tế của đất nước trong 5 năm tới: “Chúng ta sẽ phải đảm bảo rằng nền kinh tế Indonesia sẽ mạnh hơn trong 5 năm tới. Chúng tôi cam kết đảm bảo cuộc sống của người dân sẽ tốt hơn, với mọi đối tượng từ nông dân, ngư dân đến giáo viên, người lao động, phụ nữ hay nam giới và cả thế hệ trẻ”.

Mặc dù, trong nhiệm kỳ hiện nay, ông Joko Widodo chưa thể nâng tăng trưởng kinh tế lên 7% như cam kết năm 2014, nhưng tăng trưởng hàng năm của Indonesia luôn duy trì ở mức 5%. Dưới sự lãnh đạo của ông, nền kinh tế quốc gia Đông Nam Á này đã tăng trưởng ổn định, tỷ lệ nghèo đói giảm và một số dự án cơ sở hạ tầng quan trọng đã được hoàn thiện, bao gồm một mạng lưới giao thông thiết yếu ở thủ đô Jakarta. Do đó, tỉ lệ ủng hộ của người dân trong cuộc bầu cử lần này với Tổng thống đang khá cao. Trong khi đó, ứng cử viên Prabowo Subianto cũng tổ chức chiến dịch tranh cử cuối cùng tại Surabaya với lời kêu gọi sự ủng hộ từ những người Hồi giáo chiếm đa số tại quốc gia Đông Nam Á này.

“Chỉ còn một vài ngày nữa là đến cuộc bầu cử. Chúng tôi hy vọng chúng ta có thể dễ dàng vượt qua các ứng cử viên khác. Chúng ta hãy cũng nhau hiện thực hóa về kế hoạch đưa Indonesia trở thành một quốc gia thịnh vượng và công bằng hơn”, ông Prabowo Subianto phát biểu.

Khảo sát trước thềm cuộc tổng tuyển cử tại Indonesia cho thấy ưu thế đang nghiêng về Tổng thống Joko Widodo. Trong cuộc đua vào vị trí Tổng thống, Tổng thống Joko Widodo đang dẫn trước ứng cử viên Prabowo Subianto. Trong khi đó, liên đảng chính trị ủng hộ Tổng thống cũng có thể nhận được quá bán số phiếu bầu trong cuộc bầu cử, giúp họ kiểm soát Quốc hội./.