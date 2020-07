Tại buổi lễ ra mắt, Người đứng đầu Cơ quan An ninh Hàng hải Indonesia, Phó Đô đốc Aan Kurnia cho biết, đây là trung tâm thông tin hàng hải đầy đủ nhất tại Indonesia, lưu giữ dữ liệu các sự cố từ tai nạn, buôn lậu, thông tin đánh bắt cá trái phép cho đến các trường hợp ngư dân bị ngược đãi như trong thời gian qua. Từ đó có thể xác định nhanh chóng bộ phận nào sẽ tham gia giải quyết trong các trường hợp cụ thể.

Indonesia ra mắt Trung tâm Thông tin Hàng hải của Cơ quan an ninh biển. Nguồn: koranbogor

Phó Đô đốc Aan Kurnia đảm bảo, trung tâm thông tin hàng hải sẽ cung cấp báo cáo định kì hàng tuần, hàng tháng và hàng năm. Bên cạnh đó, Trung tâm này sẽ xuất bản các ấn phẩm hàng hải để cung cấp thông tin trong nghiên cứu cho các tổ chức quốc tế cùng truyền thông báo chí trong và ngoài nước.

Theo Trung tâm hợp nhất thông tin (IFC) có trụ sở tại Singapore, từ tháng 1 đến tháng 6/2020 tại vùng biển Indonesia xảy ra 13 vụ cướp biển có vũ trang. Các vụ cướp biển có vũ trang tại Đông Nam Á đã gia tăng gần gấp đôi so với cùng kì năm ngoái.

Tuy nhiên theo ông Aan, các báo cáo của trung tâm thông tin này chưa thật sự “cân xứng” và các vụ vi phạm chưa được đánh giá đúng về cấp độ. Do vậy, Trung tâm Thông tin Hàng hải Indonesia ra đời để đánh giá và đưa ra phương hướng xử lí phù hợp và nhanh chóng hơn.

Đầu năm 2020, Quân đội Indonesia cũng đã khánh thành Trung tâm Thông tin Hàng hải để hình thành sức mạnh tổng hợp của các bộ và tổ chức trong việc giải quyết các vấn đề hàng hải. Tổng tư lệnh Quân đội Indonesia, ông Hadi Tjahjanto cho biết, không có sự chồng chéo giữa hai Trung tâm thông tin này vì cơ quan an ninh và quân đội Indonesia thực hiện các nhiệm vụ khác nhau trong việc bảo vệ an ninh, chủ quyền vùng biển Indonesia. Sự ra đời của các trung tâm tâm thông hàng hải sẽ góp phần tăng cường hợp tác với các quốc gia trong việc cải thiện an ninh và chống tội phạm trên biển./.