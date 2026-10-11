English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Indonesia sẽ áp thuế đồ uống có đường đóng gói vào năm 2027

Chủ Nhật, 15:55, 11/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chính phủ Indonesia có kế hoạch áp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với đồ uống đóng gói có đường bắt đầu từ nửa cuối năm 2027. Đây là biện pháp giúp gia tăng ngân sách cũng như thúc đẩy lối sống lành mạnh, đặc biệt trong lứa tuổi thanh thiếu niên.

Sau nhiều năm trì hoãn, việc áp dụng loại thuế này như một phần trong nỗ lực tăng thu ngân sách nhà nước và duy trì kỷ luật tài khóa của Indonesia, với dự kiến ​​đóng góp khoảng 1,7 nghìn tỷ rupiah vào mục tiêu thu ngân sách nhà nước năm 2027. Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan và Thuế tiêu thụ đặc biệt Indonesia ông Djaka Budhi Utama cho biết, kế hoạch này phù hợp với Luật Ngân sách Nhà nước năm 2027. Tuy nhiên, Tổng cục Hải quan và Thuế tiêu thụ đặc biệt vẫn đang soạn thảo các quy định kỹ thuật để chuẩn bị cho quá trình triển khai.

Chính phủ Indonesia sẽ tiếp tục gia tăng nguồn thu thuế từ nay đến cuối năm 2026 và sang năm 2027. Động thái này nhằm cân đối nguồn thu ngân sách nhà nước với các khoản chi tiêu chính phủ đang không ngừng gia tăng.

indonesia se ap thue do uong co duong dong goi vao nam 2027 hinh anh 1
Indonesia sẽ áp thuế đồ uống có đường đóng gói vào năm 2027- Ảnh minh họa Inquirer

Ngoài việc giúp tăng ngân sách, việc áp thuế đối với đồ uống có đường đóng chai, đóng gói của Indonesia cũng nhằm thúc đẩy lối sống lành mạnh, đặc biệt là trẻ em.

Indonesia có số lượng người mắc bệnh tiểu đường thuộc hàng cao nhất thế giới. Một trong những yếu tố chính dẫn đến sự gia tăng này là sự thay đổi trong thói quen ăn uống, đặc biệt là việc tiêu thụ ngày càng nhiều các loại đồ uống có đường (SSB). Các nhà vận động vì sức khỏe cộng đồng cảnh báo rằng bất kỳ sự chậm trễ nào đối với việc áp thuế này cũng có thể làm gia tăng gánh nặng bệnh tật.

Phạm Hà/VOV-Jakarta
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Rượu, bia, thuốc lá, xì gà, đồ uống có đường phải chịu thuế tiêu thụ đặc biệt
Rượu, bia, thuốc lá, xì gà, đồ uống có đường phải chịu thuế tiêu thụ đặc biệt

VOV.VN - Dự án Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi) bổ sung đối tượng chịu thuế đối với nước giải khát có đường, áp dụng thuế hỗn hợp đối với thuốc lá, tăng thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với rượu, bia...

Rượu, bia, thuốc lá, xì gà, đồ uống có đường phải chịu thuế tiêu thụ đặc biệt

Rượu, bia, thuốc lá, xì gà, đồ uống có đường phải chịu thuế tiêu thụ đặc biệt

VOV.VN - Dự án Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi) bổ sung đối tượng chịu thuế đối với nước giải khát có đường, áp dụng thuế hỗn hợp đối với thuốc lá, tăng thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với rượu, bia...

Đề xuất tăng thuế thuốc lá và áp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với đồ uống có đường
Đề xuất tăng thuế thuốc lá và áp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với đồ uống có đường

VOV.VN - Sáng nay, tại Thành phố Điện Biên, tỉnh Điện Biên, Viện Chiến lược và Chính sách y tế (Bộ Y tế) tổ chức Hội thảo cung cấp bằng chứng về tác hại của thuốc lá, đồ uống có đường và các giải pháp giảm tác hại, đặc biệt là chính sách thuế. Sự kiện này được tổ chức trong bối cảnh, Bộ Tài chính đang lấy ý kiến về Dự thảo Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi.

Đề xuất tăng thuế thuốc lá và áp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với đồ uống có đường

Đề xuất tăng thuế thuốc lá và áp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với đồ uống có đường

VOV.VN - Sáng nay, tại Thành phố Điện Biên, tỉnh Điện Biên, Viện Chiến lược và Chính sách y tế (Bộ Y tế) tổ chức Hội thảo cung cấp bằng chứng về tác hại của thuốc lá, đồ uống có đường và các giải pháp giảm tác hại, đặc biệt là chính sách thuế. Sự kiện này được tổ chức trong bối cảnh, Bộ Tài chính đang lấy ý kiến về Dự thảo Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi.

Áp thuế tiêu thụ đặc biệt mới với đồ uống có đường: Còn nhiều băn khoăn
Áp thuế tiêu thụ đặc biệt mới với đồ uống có đường: Còn nhiều băn khoăn

VOV.VN - Dự thảo Luật thuế tiêu thụ đặc biệt áp cho đồ uống có đường đang gây tranh cãi với nhiều ý kiến trái chiều. Trong khi mục tiêu của chính sách này là nhằm giảm tỷ lệ thừa cân, béo phì, các nghiên cứu và ý kiến của chuyên gia cho thấy nhiều hệ lụy kinh tế - xã hội nghiêm trọng chưa được đánh giá toàn diện.

Áp thuế tiêu thụ đặc biệt mới với đồ uống có đường: Còn nhiều băn khoăn

Áp thuế tiêu thụ đặc biệt mới với đồ uống có đường: Còn nhiều băn khoăn

VOV.VN - Dự thảo Luật thuế tiêu thụ đặc biệt áp cho đồ uống có đường đang gây tranh cãi với nhiều ý kiến trái chiều. Trong khi mục tiêu của chính sách này là nhằm giảm tỷ lệ thừa cân, béo phì, các nghiên cứu và ý kiến của chuyên gia cho thấy nhiều hệ lụy kinh tế - xã hội nghiêm trọng chưa được đánh giá toàn diện.

Áp dụng biện pháp thuế để kiểm soát và giảm tiêu thụ đồ uống có đường
Áp dụng biện pháp thuế để kiểm soát và giảm tiêu thụ đồ uống có đường

VOV.VN - Theo nhiều chuyên gia, thuế đồ uống có đường sẽ làm giảm mức tiêu thụ, từ đó làm giảm lượng đường tiêu thụ. Nhờ vậy, chính sách này có thể đem lại thay đổi tích cực trong tình hình thừa cân béo phì đang gia tăng nhanh chóng tại Việt Nam.

Áp dụng biện pháp thuế để kiểm soát và giảm tiêu thụ đồ uống có đường

Áp dụng biện pháp thuế để kiểm soát và giảm tiêu thụ đồ uống có đường

VOV.VN - Theo nhiều chuyên gia, thuế đồ uống có đường sẽ làm giảm mức tiêu thụ, từ đó làm giảm lượng đường tiêu thụ. Nhờ vậy, chính sách này có thể đem lại thay đổi tích cực trong tình hình thừa cân béo phì đang gia tăng nhanh chóng tại Việt Nam.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ