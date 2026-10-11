Sau nhiều năm trì hoãn, việc áp dụng loại thuế này như một phần trong nỗ lực tăng thu ngân sách nhà nước và duy trì kỷ luật tài khóa của Indonesia, với dự kiến ​​đóng góp khoảng 1,7 nghìn tỷ rupiah vào mục tiêu thu ngân sách nhà nước năm 2027. Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan và Thuế tiêu thụ đặc biệt Indonesia ông Djaka Budhi Utama cho biết, kế hoạch này phù hợp với Luật Ngân sách Nhà nước năm 2027. Tuy nhiên, Tổng cục Hải quan và Thuế tiêu thụ đặc biệt vẫn đang soạn thảo các quy định kỹ thuật để chuẩn bị cho quá trình triển khai.

Chính phủ Indonesia sẽ tiếp tục gia tăng nguồn thu thuế từ nay đến cuối năm 2026 và sang năm 2027. Động thái này nhằm cân đối nguồn thu ngân sách nhà nước với các khoản chi tiêu chính phủ đang không ngừng gia tăng.

Indonesia sẽ áp thuế đồ uống có đường đóng gói vào năm 2027- Ảnh minh họa Inquirer

Ngoài việc giúp tăng ngân sách, việc áp thuế đối với đồ uống có đường đóng chai, đóng gói của Indonesia cũng nhằm thúc đẩy lối sống lành mạnh, đặc biệt là trẻ em.

Indonesia có số lượng người mắc bệnh tiểu đường thuộc hàng cao nhất thế giới. Một trong những yếu tố chính dẫn đến sự gia tăng này là sự thay đổi trong thói quen ăn uống, đặc biệt là việc tiêu thụ ngày càng nhiều các loại đồ uống có đường (SSB). Các nhà vận động vì sức khỏe cộng đồng cảnh báo rằng bất kỳ sự chậm trễ nào đối với việc áp thuế này cũng có thể làm gia tăng gánh nặng bệnh tật.