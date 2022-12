Indonesia sẽ tăng cường năng lực an ninh hàng hải

Tuyên bố này được tướng Yudo Margono – Đô đốc hải quân, ứng viên duy nhất được Tổng thống Joko Widodo đề cử cho vị trí tân Tư lệnh quân đội quốc gia (TNI) – đưa ra tại phiên điều trần trước Ủy ban quốc phòng và đối ngoại của Hạ viện Indonesia cuối tuần qua. Sau phiên điều trần này, Ủy ban quốc phòng và đối ngoại Hạ viện Indonesia đã thông qua việc bổ nhiệm tướng Yudo làm Tư lệnh TNI.

Tân tư lệnh quân đội quốc gia Indonesia, tướng Yudo Margono. Ảnh: Kompas

Theo tướng Yudo Margono, mọi quốc gia trên thế giới thừa nhận Indonesia là một quốc gia hàng hải. Do vậy, Indonesia sẽ tăng cường sức mạnh hàng hải, bảo vệ mọi tuyến biển và gia tăng an ninh hàng hải. Tướng Yudo nhấn mạnh Indonesia có nghĩa vụ đảm bảo an toàn hàng hải chống cướp biển vì phần lớn tàu thuyền quốc tế đi qua các tuyến biển của Indonesia.

Tướng Yudo cho biết ưu tiên hàng đầu của ông trên cương vị Tư lệnh TNI sẽ là việc cải thiện chất lượng, tinh thần kỷ luật của quân nhân TNI và hiện đại hóa hệ thống vũ khí phòng thủ chính (Alutsista). Bên cạnh đó, để đẩy mạnh năng lực phòng thủ lãnh thổ, quân đội Indonesia sẽ thúc đẩy khả năng tương tác, phối hợp giữa 3 lực lượng lục quân, không quân, hải quân; tăng cường chức năng của Bộ Chỉ huy Phòng thủ Khu vực chung (Kogabwilhan). Các ưu tiên này sẽ giúp quân đội Indonesia chỉ trong vòng vài giờ có thể phản ứng trước bất kỳ mối đe dọa nào nhằm vào Indonesia, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng ở Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương.

Tướng Yudo là Tham mưu trưởng Hải quân đầu tiên trở thành người đứng đầu TNI kể từ tháng 8/2013. Trước đó, 3 trong 4 Tư lệnh TNI gần đây đều xuất thân từ Lục quân. Tướng Yudo sẽ chính thức thay thế vị trí Tư lệnh quân đội TNI của tướng Andika Perkasa khi ông Andika về hưu vào cuối tháng này.

Về cuộc tổng tuyển cử năm 2024, tướng Yudo cam kết duy trì sự đoàn kết của TNI và đảm bảo TNI trung lập trong cuộc bầu cử. Quân đội TNI dưới thời tướng Yudo cũng có thể được huy động để bảo vệ cho việc xây dựng Thủ đô mới Nusantara ở Đông Kalimantan – một trong những dự án lớn được chính quyền Tổng thống Jokowi đặt nhiều kỳ vọng.

Sinh năm 1965 tại tỉnh Đông Java, tướng Yudo có nguyên quán tại tỉnh Đông Java. Ông tốt nghiệp Học viện Hải quân năm 1988 và được bổ nhiệm làm Tham mưu trưởng Hải quân vào ngày 20/5/2020. Nhiệm kỳ Tư lệnh TNI của Đô đốc Yudo dự kiến sẽ rất ngắn vì ông sẽ đến tuổi nghỉ hưu vào tháng 11/2023./.