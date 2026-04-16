Máy bay cất cánh từ khu vực đồn điền PT Citra Mahkota, huyện Menukung, hướng về Kubu Raya, tỉnh Tây Kalimantan lúc 8:34 sáng nay. Chỉ 5 phút sau khi cất cánh, máy bay đã mất liên lạc. Lực lượng cứu hộ Indonesia ngay lập tức triển khai để tìm kiếm chiếc máy bay mất tích nằm trong khu vực rừng rậm, địa hình đồi núi hiểm trở.

Indonesia tìm thấy mảnh vỡ nghi ngờ của máy bay chở 8 người mất tích- Nguồn Lực lượng cứu hộ Indonesia

Chiều nay, giám sát trên không cho thấy đã tìm thấy mảnh vỡ nghi ngờ là từ đuôi của máy bay trực thăng Airbus H130 PK-CFX nằm cách điểm mất liên lạc ban đầu khoảng 3 km về phía tây. Thông tin này đã được chuyển tiếp cho lực lượng mặt đất để tạo điều kiện tiếp cận hiện trường. Lực lượng cứu hộ Basarnas cam kết thực hiện các hoạt động tìm kiếm và cứu nạn một cách tối ưu nhất có thể với sự hỗ trợ của tất cả các lực lượng tham gia.