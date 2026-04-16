中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Indonesia tìm thấy mảnh vỡ nghi ngờ của máy bay chở 8 người mất tích

Thứ Năm, 20:23, 16/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Lực lượng cứu hộ của Indonesia chiều nay đã phát hiện  mảnh vỡ nghi ngờ là đuôi của máy bay trực thăng E-bớt (Airbus) H130 PK-CFX mất tích sáng nay, với 8 người (6 hành khách và 2 thành viên phi hành đoàn) tại tỉnh tây Kalimantan.

Máy bay cất cánh từ khu vực đồn điền PT Citra Mahkota, huyện Menukung, hướng về Kubu Raya, tỉnh Tây Kalimantan lúc 8:34 sáng nay. Chỉ 5 phút sau khi cất cánh, máy bay đã mất liên lạc. Lực lượng cứu hộ Indonesia ngay lập tức triển khai để tìm kiếm chiếc máy bay mất tích nằm trong khu vực rừng rậm, địa hình đồi núi hiểm trở.

Indonesia tìm thấy mảnh vỡ nghi ngờ của máy bay chở 8 người mất tích- Nguồn Lực lượng cứu hộ Indonesia

Chiều nay, giám sát trên không cho thấy đã tìm thấy mảnh vỡ nghi ngờ là từ đuôi của máy bay trực thăng Airbus H130 PK-CFX nằm cách điểm mất liên lạc ban đầu khoảng 3 km về phía tây. Thông tin này đã được chuyển tiếp cho lực lượng mặt đất để tạo điều kiện tiếp cận hiện trường. Lực lượng cứu hộ Basarnas cam kết thực hiện các hoạt động tìm kiếm và cứu nạn một cách tối ưu nhất có thể với sự hỗ trợ của tất cả các lực lượng tham gia.

Phạm Hà/VOV-Jakarta
Tag: Indonesia mảnh vỡ máy bay tai nạn máy bay rơi máy bay
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Indonesia chưa quyết định cuối cùng về việc mua 4 siêu máy bay vận tải A400M

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Indonesia cho biết vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng về mua thêm 4 siêu máy bay vận tải A400M của Airbus. Việc bổ sung siêu máy bay vận tải này sẽ giúp Indonesia - một quốc đảo tăng cường năng lực vận chuyển nhân sự và hậu cần.

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Indonesia cho biết vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng về mua thêm 4 siêu máy bay vận tải A400M của Airbus. Việc bổ sung siêu máy bay vận tải này sẽ giúp Indonesia - một quốc đảo tăng cường năng lực vận chuyển nhân sự và hậu cần.

Thỏa thuận Indonesia mua máy bay F-15 đổ bể sau nhiều năm đàm phán

VOV.VN - Indonesia đã không thể thực hiện kế hoạch mua máy bay chiến đấu F-15EX từ nhà sản xuất Boeing của Mỹ do chi phí cao, chấm dứt thỏa thuận mua sắm quốc phòng nhằm hiện đại hóa trang thiết bị quân sự đã bị đình trệ trong nhiều năm qua.

VOV.VN - Indonesia đã không thể thực hiện kế hoạch mua máy bay chiến đấu F-15EX từ nhà sản xuất Boeing của Mỹ do chi phí cao, chấm dứt thỏa thuận mua sắm quốc phòng nhằm hiện đại hóa trang thiết bị quân sự đã bị đình trệ trong nhiều năm qua.

Indonesia tìm thấy nạn nhân thứ 3 và hộp đen máy bay gặp nạn ở Sulawesi

VOV.VN - Các đội tìm kiếm và cứu hộ Indonesia đã thu hồi được hộp ghi dữ liệu chuyến bay và hộp ghi âm buồng lái của máy bay ATR 42-500 bị rơi ở Nam Sulawesi tuần trước. Cơ quan chức năng đang khai thác dữ liệu từ các thiết bị này để điều tra nguyên nhân gặp nạn.

VOV.VN - Các đội tìm kiếm và cứu hộ Indonesia đã thu hồi được hộp ghi dữ liệu chuyến bay và hộp ghi âm buồng lái của máy bay ATR 42-500 bị rơi ở Nam Sulawesi tuần trước. Cơ quan chức năng đang khai thác dữ liệu từ các thiết bị này để điều tra nguyên nhân gặp nạn.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ