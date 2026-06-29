English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Indonesia: Từ quốc gia xuất khẩu niken thô đến cường quốc định giá thị trường

Thứ Hai, 20:08, 29/06/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chưa đầy một thập kỷ, Indonesia từ một quốc gia chủ yếu xuất khẩu nguyên liệu thô đã trở thành một cường quốc công nghiệp chiến lược. Hiện nay, Indonesia là nhà sản xuất niken lớn nhất thế giới mà còn nắm nhiều giá trị trong chuỗi cung ứng khoáng sản quan trọng toàn cầu, đặc biệt là nguyên liệu cho pin xe điện

Trước đây, niken từ các mỏ khai thác ở Indonesia chủ yếu xuất khẩu dưới dạng quặng thô. Tuy nhiên, nhờ chính sách chế biến hạ nguồn trong nước và hạn chế xuất khẩu quặng, Indonesia đã thay đổi hoàn toàn cục diện. Quặng niken giờ đây được cung cấp cho các nhà máy luyện kim nội địa, sản xuất ra nguyên liệu chất lượng cao cho ngành công nghiệp pin và xe điện đang phát triển vũ bão.

indonesia tu quoc gia xuat khau niken tho den cuong quoc dinh gia thi truong hinh anh 1
Mỏ khai thác niken tại Weda Bay, Bắc Maluku, Indonesia. Ảnh- CNA:Wisnu Agung Prasetyo

Sự thay đổi này đã định hình lại vai trò của Indonesia trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Nếu trước đây Indonesia chủ yếu tuân theo động lực thị trường quốc tế, thì nay, các quyết định về sản xuất và xuất khẩu của nước này được các nhà sản xuất, nhà đầu tư thế giới theo dõi sát sao. Bộ Năng lượng và Tài nguyên Khoáng sản ước tính Indonesia hiện chiếm khoảng 65% nguồn cung niken toàn cầu, nắm giữ ngành công nghiệp then chốt cho quá trình chuyển đổi năng lượng.

Indonesia khẳng định ảnh hưởng trên thị trường

Khác với các ngành công nghiệp hàng hóa, nguồn cung có thể tập trung ở một quốc gia, nhưng giá cả, công nghệ và lợi nhuận lại thường được định hình ở nơi khác. Tuy nhiên, Indonesia đang dần thay đổi điều này. Đầu năm 2026, chính phủ quyết định giảm hạn ngạch sản xuất quặng niken từ khoảng 379 triệu tấn xuống còn khoảng 250 triệu tấn nhằm cân bằng nguồn cung tốt hơn. Thị trường phản ứng ngay lập tức, giá niken tăng từ khoảng 14 nghìn đô la Mỹ/1 tấn lên hơn 17 nghìn đô la Mỹ. Điều này cho thấy các quyết định sản xuất của Indonesia đã trở thành một yếu tố quan trọng định hình kỳ vọng của thị trường toàn cầu, thay vì chỉ đơn thuần chấp nhận mức giá do bên khác đặt ra.

Thách thức nắm bắt giá trị kinh tế. Nắm giữ vai trò quyết định giá cả không đồng nghĩa với việc kiểm soát hoàn toàn giá trị kinh tế. Ngành công nghiệp xe điện là một minh chứng rõ nét cho sự mất cân bằng này. Niken là nguyên liệu đầu vào quan trọng, nhưng các công ty kiểm soát hóa học pin, công nghệ sản xuất và thị trường tiêu dùng lại chiếm phần lớn lợi nhuận. Do đó, thách thức lớn nhất của Indonesia không chỉ dừng lại ở việc đảm bảo nguồn tài nguyên khoáng sản, mà còn là xây dựng năng lực mạnh mẽ hơn trong đổi mới, nghiên cứu, sản xuất tiên tiến và mở rộng vai trò của các công ty trong nước trên toàn chuỗi giá trị toàn cầu.

Quá trình công nghiệp hóa hạ nguồn đã tạo nền tảng vững chắc. Tính đến giữa năm 2026, doanh thu nhà nước ngoài thuế từ ngành khoáng sản và than đá đạt khoảng 56 nghìn tỷ ru-pi-a (rupiah – tương đương 3,3 tỷ đô la Mỹ), tăng 6% so với năm trước. Đồng thời, 14 dự án luyện kim trị giá khoảng 7,8 tỷ đô la Mỹ đang được phát triển, trong đó 5 dự án đã đi vào hoạt động. Những khoản đầu tư này cho thấy Indonesia đã tiến xa so với việc chỉ xuất khẩu quặng thô, với các khu công nghiệp dựa trên niken trở thành trung tâm tăng trưởng mới.

Định hình giá trị cho tương lai

Chế biến khoáng sản không phải là điểm cuối của chuỗi giá trị. Giá trị ngày càng chuyển dịch sang các vật liệu tiên tiến, bằng sáng chế, hệ thống chứng nhận, tài chính và đổi mới công nghệ. Sự khác biệt này tách biệt các nhà sản xuất lớn với những người thiết lập giá trị thị trường. Bởi chừng nào các công nghệ quan trọng vẫn tập trung ở nước ngoài, quá trình chế biến hạ nguồn chủ yếu chỉ di dời sản xuất chứ không phải sức mạnh kinh tế.

Lịch sử cũng cho thấy chỉ riêng sự thống trị về sản xuất hiếm khi đảm bảo vị trí dẫn đầu về giá trị kinh tế. Để biến vị trí dẫn đầu về nguồn cung thành ảnh hưởng kinh tế lâu dài, Indonesia cần các chính sách phối hợp, tiêu chuẩn công nghiệp cao hơn, đẩy mạnh nghiên cứu và đổi mới, phát triển lực lượng lao động lành nghề và các công ty trong nước có khả năng cạnh tranh trên chuỗi giá trị toàn cầu.

Bước đầu Indonesia đã khẳng định vị thế là nhà sản xuất niken hàng đầu thế giới. Tiếp theo là định hình thêm giá trị được tạo ra từ vị thế đó. Thành công sẽ phụ thuộc không chỉ vào lượng niken Indonesia sản xuất, mà còn vào công nghệ nước này phát triển, giá trị thu được và tầm ảnh hưởng đối với các quy tắc chi phối chuỗi cung ứng toàn cầu. Đặc biệt là trong kỷ nguyên của các khoáng sản thiết yếu, vị trí lãnh đạo bền vững sẽ thuộc về quốc gia định hình giá trị mà những tài nguyên đó tạo ra.

Tuấn Dũng/VOV-Jakarta
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Indonesia triển khai nhiên liệu sinh học B50, giảm phụ thuộc nhập khẩu
Indonesia triển khai nhiên liệu sinh học B50, giảm phụ thuộc nhập khẩu

VOV.VN - Chính phủ Indonesia chính thức thực hiện chính sách nhiên liệu sinh học B50 bắt đầu từ ngày 1/7 tới, nhằm giảm nhập khẩu nhiên liệu diesel C48, ước tính tiết kiệm gần 9 tỷ USD ngoại hối trong năm nay.

Indonesia triển khai nhiên liệu sinh học B50, giảm phụ thuộc nhập khẩu

Indonesia triển khai nhiên liệu sinh học B50, giảm phụ thuộc nhập khẩu

VOV.VN - Chính phủ Indonesia chính thức thực hiện chính sách nhiên liệu sinh học B50 bắt đầu từ ngày 1/7 tới, nhằm giảm nhập khẩu nhiên liệu diesel C48, ước tính tiết kiệm gần 9 tỷ USD ngoại hối trong năm nay.

Thái Lan cảnh báo El Nino kéo dài tới năm 2027, Indonesia đẩy mạnh tích trữ gạo
Thái Lan cảnh báo El Nino kéo dài tới năm 2027, Indonesia đẩy mạnh tích trữ gạo

VOV.VN - Giới chức Thái Lan mới đây (17/6) cảnh báo trong khoảng tháng 6 đến tháng 7/2026, xác suất hiện tượng El Nino hình thành lên tới 98%, kéo theo nhiều tác động tiêu cực. Đáng lo ngại, hiện tượng này có thể kéo dài đến đầu năm 2027. Trong khi đó, Indonesia tăng cường dự trữ gạo để chuẩn bị cho siêu El Nino.

Thái Lan cảnh báo El Nino kéo dài tới năm 2027, Indonesia đẩy mạnh tích trữ gạo

Thái Lan cảnh báo El Nino kéo dài tới năm 2027, Indonesia đẩy mạnh tích trữ gạo

VOV.VN - Giới chức Thái Lan mới đây (17/6) cảnh báo trong khoảng tháng 6 đến tháng 7/2026, xác suất hiện tượng El Nino hình thành lên tới 98%, kéo theo nhiều tác động tiêu cực. Đáng lo ngại, hiện tượng này có thể kéo dài đến đầu năm 2027. Trong khi đó, Indonesia tăng cường dự trữ gạo để chuẩn bị cho siêu El Nino.

Indonesia cảnh báo nguy cơ khi dùng bếp than để sưởi ấm trong lều cắm trại
Indonesia cảnh báo nguy cơ khi dùng bếp than để sưởi ấm trong lều cắm trại

VOV.VN - Sau các cuộc điều tra, cảnh sát Indonesia kết luận gia đình 4 người tử vong khi cắm trại ở huyện Temanggung, tỉnh Trung Java là do ngộ độc khí CO (carbon monoxide), đồng thời đưa ra cảnh báo về nguy cơ sử dụng bếp than để sưởi ấm trong lều cắm trại.

Indonesia cảnh báo nguy cơ khi dùng bếp than để sưởi ấm trong lều cắm trại

Indonesia cảnh báo nguy cơ khi dùng bếp than để sưởi ấm trong lều cắm trại

VOV.VN - Sau các cuộc điều tra, cảnh sát Indonesia kết luận gia đình 4 người tử vong khi cắm trại ở huyện Temanggung, tỉnh Trung Java là do ngộ độc khí CO (carbon monoxide), đồng thời đưa ra cảnh báo về nguy cơ sử dụng bếp than để sưởi ấm trong lều cắm trại.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ