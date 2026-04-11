Indonesia xem xét cấm thuốc lá điện tử, do lợi dụng phân phối ma túy

Thứ Bảy, 13:07, 11/04/2026
VOV.VN - Indonesia đang xem xét đề xuất cấm thuốc lá điện tử và các chất lỏng liên quan, khi Cơ quan Phòng chống Ma túy Quốc gia (BNN) phát hiện hiện tượng phân phối ma túy qua thiết bị thuốc lá điện tử ngày càng gia tăng.

Phát biểu trong phiên điều trần trước Quốc hội Indonesia hôm 07/4, người đứng đầu Cơ quan Phòng chống Ma túy Quốc gia, ông Suyudi Ario Seto đề xuất cấm thuốc lá điện tử trong dự thảo Luật Ma túy và Thuốc hướng thần, với lý do số vụ buôn bán ma túy qua thiết bị thuốc lá điện tử đang gia tăng. Đồng thời dẫn chứng một số quốc gia Đông Nam Á, như Việt Nam, Thái Lan, Singapore, Brunei và Lào, đã áp đặt lệnh cấm thuốc là điện tử.

indonesia xem xet cam thuoc la dien tu, do loi dung phan phoi ma tuy hinh anh 1
Khu vực bán thuốc lá tại một siêu thị ở Jakarta, Indonesia

Ông Suyudi cho biết Indonesia đang đối mặt với hiện tượng lợi dụng thuốc lá điện tử để phân phối ma túy. Cơ quan Phòng chống Ma túy Quốc gia thực hiện xét nghiệm trên 341 mẫu dung dịch thuốc lá điện tử, kết quả cho thấy 11 mẫu chứa chất cannabinoid tổng hợp, một mẫu chứa methamphetamine và 23 mẫu dương tính với etomidate, một loại thuốc gây mê. Do đó nếu cấm thuốc lá điện tử sẽ hạn chế đáng kể việc lợi dụng các thiết bị này để lưu hành các loại dung chứa hợp chất hóa học bị cấm.

Trước đề xuất cấm thuốc lá điện tử của Cơ quan Phòng chống Ma túy Quốc gia, Ngành công nghiệp thuốc lá điện tử của Indonesia phản đối việc cấm hoàn toàn, cho rằng các trường hợp lạm dụng ma túy bắt nguồn từ các chất lỏng bất hợp pháp, chứ không phải từ các sản phẩm được quản lý. Ông Supiyanto, Trưởng phòng Thí nghiệm Ma túy cũng xác nhận, các sản phẩm thuốc lá điện tử được phát hiện có chứa chất ma túy là những sản phẩm bất hợp pháp có nguồn gốc từ thị trường chợ đen.

Chủ tịch Hiệp hội Bán lẻ Thuốc lá điện tử Indonesia (ARVINDO), Fachmi Kurnia Firmansyah cho biết, Hiệp hội đã nhiều lần báo cáo các hoạt động đáng ngờ cho chức năng để ngăn chặn xóa bỏ ma túy, duy trì tính toàn vẹn của các sản phẩm thuốc lá điện tử hợp pháp tại Indonesia. Hiệp hội các nhà sản xuất tinh dầu thuốc lá điện tử Indonesia (PPEI) cũng khẳng định lại cam kết của ngành đối với việc tuân thủ quy định và tính minh bạch, sẵn sàng hợp tác với các cơ quan chức năng, như một phần của trách nhiệm giải trình.

Tuấn Dũng/VOV-Jakarta
Cảnh sát Thái Lan thu giữ 1,5 tấn ma túy trị giá hơn 15 triệu USD

VOV.VN - Cảnh sát Thái Lan ngày 7/3 thông báo đã triệt phá một đường dây tội phạm ma túy quy mô lớn tại huyện Kamphaeng Saen, tỉnh Nakhon Pathom, đồng thời thu giữ 1,5 tấn chất cấm, với tổng giá trị khoảng 520 triệu Bạt (hơn 16 triệu USD).

VOV.VN - Cảnh sát Thái Lan ngày 7/3 thông báo đã triệt phá một đường dây tội phạm ma túy quy mô lớn tại huyện Kamphaeng Saen, tỉnh Nakhon Pathom, đồng thời thu giữ 1,5 tấn chất cấm, với tổng giá trị khoảng 520 triệu Bạt (hơn 16 triệu USD).

Tổng thống Trump công bố liên minh quân sự Mỹ Latinh chống băng đảng ma túy

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 7/3 đã chào đón nhiều nhà lãnh đạo khu vực Mỹ Latinh tới bang Florida để công bố việc thành lập một liên minh quân sự mới nhằm chống lại các băng đảng ma túy trong khu vực.

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 7/3 đã chào đón nhiều nhà lãnh đạo khu vực Mỹ Latinh tới bang Florida để công bố việc thành lập một liên minh quân sự mới nhằm chống lại các băng đảng ma túy trong khu vực.

Campuchia bắt giữ gần 28.000 đối tượng liên quan đến ma túy trong năm 2025

VOV.VN - Trong năm 2025, các lực lượng chức năng Campuchia đã triệt phá hơn 10.700 vụ án ma túy, bắt giữ gần 28.000 nghi phạm, đồng thời ghi nhận sự gia tăng đột biến trong việc thu giữ các loại tiền chất hóa học dùng để sản xuất chất cấm.

VOV.VN - Trong năm 2025, các lực lượng chức năng Campuchia đã triệt phá hơn 10.700 vụ án ma túy, bắt giữ gần 28.000 nghi phạm, đồng thời ghi nhận sự gia tăng đột biến trong việc thu giữ các loại tiền chất hóa học dùng để sản xuất chất cấm.

