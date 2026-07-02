Iran cảnh báo tàu chở dầu phải sử dụng tuyến đường được phê duyệt ở eo biển Hormuz

Tuyên bố từ Bộ Chỉ huy quân sự Khatam Al-Anbiya của Iran, được đưa ra sau khi Mỹ và Iran hôm qua (1/7) vừa kết thúc cuộc đàm phán gián tiếp tại Qatar.

Bộ Chỉ huy quân sự liên hợp của Iran Khatam al-Anbiya. Ảnh: X/IRNA

Tuyên bố này nêu rõ, bất kỳ hành vi không tuân thủ, đi chệch khỏi tuyến đường đã được chỉ định, hoặc coi thường các quy tắc hàng hải của Iran tại eo biển Hormuz, sẽ bị lực lượng vũ trang đáp trả ngay lập tức và mạnh mẽ.

Bộ Chỉ huy quân sự Iran cũng cáo buộc sự hiện diện liên tục của máy bay chiến đấu Mỹ tại eo biển Hormuz, gây mất an ninh trên tuyến đường thủy này và đe dọa an ninh khu vực, cảnh báo bất kỳ nỗ lực nào của Mỹ nhằm can thiệp vào các vấn đề an ninh hoặc bất kỳ hành động gây rối nào tại eo biển Hormuz, sẽ bị coi là mối đe dọa đối với chủ quyền của Iran và sẽ bị đáp trả bằng phản ứng nhanh chóng và dứt khoát.

Trước đó, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) đưa ra tuyên bố sau cuộc gặp với các quan chức quân sự từ các nước Trung Đông tại Bahrain, nhấn mạnh cam kết chung đối với dòng chảy thương mại tự do qua eo biển Hormuz.

Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) hồi cuối tuần trước đã nỗ lực thiết lập một tuyến đường mới cho tàu thuyền gần bờ biển Oman, tuy nhiên điều này đã gây ra leo thang căng thẳng, với các cuộc tấn công diễn ra trên khắp Trung Đông.