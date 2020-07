Iran cảnh báo trả đũa bất cứ nước nào tấn công mạng vào cơ sở hạt nhân

Người đứng đầu Tổ chức phòng vệ dân sự Iran Gholamreza Jalali cảnh báo, Iran sẽ trả đũa bất cứ nước nào tiến hành các cuộc tấn công mạng nhằm vào những cơ sở hạt nhân của nước này.

Tuyên bố đưa ra sau khi xảy ra hỏa hoạn tại cơ sở hạt nhân Natanz, mà theo nhận định của một số quan chức Iran có thể do bị tấn công mạng.

Cơ sở hạt nhân Natanz của Iran. Ảnh: Reuters

Cơ sở hạt nhân Natanz là một trong số các cơ sở của Iran do Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế giám sát. Theo cơ quan an ninh hàng đầu của Iran, nguyên nhân của sự cố đã được xác định, nhưng sau khi cân nhắc về vấn đề an ninh, Iran sẽ công bố nguyên nhân này vào một thời điểm thích hợp.



Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran ngày 2/7 cho biết, một sự cố đã xảy ra tại một điểm xây dựng bên trong tổ hợp hạt nhân Natanz, nhưng không gây ra thương vong nào. Tổ hợp hạt nhân này hiện không hoạt động nên sự cố không có nguy cơ gây ô nhiễm phóng xạ./.