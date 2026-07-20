Tóm tắt

VOV.VN - Ngày 19/7, Iran cho biết Mỹ đã nhằm mục tiêu vào nhà máy điện hạt nhân Darkhovin của nước này, vốn đang trong quá trình xây dựng, trong loạt tấn công trước đó cùng ngày. IAEA cho biết sẽ vào cuộc điều tra vụ việc này.