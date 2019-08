Iran kêu gọi Nga ngăn chặn các hành động của Mỹ tại vùng Vịnh

Phó Tổng thống thứ nhất của Iran Es’haq Jahangiri hôm qua (12/8) đã kêu gọi Nga ngăn chặn các hành động gây “bất an” của Mỹ tại vịnh Ba Tư và eo biển Hormuz.

Lời kêu gọi của Phó Tổng thống Iran được đưa ra trong cuộc gặp với Thủ tướng Nga Dmitri Medvedev tại thành phố ven biển Awaza của Turkmenistan – nơi các quan chức đang tham gia Diễn đàn kinh tế biển Caspi.

Phó Tổng thống thứ nhất của Iran Es’haq Jahangiri. Ảnh: Getty.

Theo Phó Thủ tướng Iran, Mỹ đang tạo cớ, để xây dựng 1 liên minh quân sự tại vùng Vịnh, nhằm chống lại các biện pháp an ninh bấy lâu nay của Iran tại đây. Iran coi các hành động của Mỹ mới đây tại vùng Vịnh là hành động làm gián đoạn an ninh và gây bất ổn trong khu vực. Do đó, Iran kêu gọi các cường quốc trong Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, trong đó đặc biệt là Nga, đưa ra cảnh báo Mỹ về các hành động như vậy.

Tại cuộc gặp với Thủ tướng Nga, Phó Tổng thống Iran cũng chỉ trích việc Mỹ đơn phương rút ra khởi thỏa thuận hạt nhân năm 2015 và tái áp đặt trừng phạt kinh tế nhằm vào Iran. Vị quan chức Iran khẳng định, kể từ khi ký thỏa thuận hạt nhân, Teheran luôn tuân thủ và thực hiện mọi cam kết.

Về phần mình, Thủ tướng Nga Medvedev khẳng định, quan điểm của Nga về thỏa thuận hạt nhân Iran là nhất quán. Theo đó, Nga phản đối mạnh mẽ việc Mỹ rút khỏi thỏa thuận cũng như việc áp đặt các biện pháp trừng phạt “bất hợp pháp” nhằm vào Iran.

Hai bên cũng đã nhấn mạnh sự cần thiết của việc thúc đẩy mối quan hệ song phương, đặc biệt là những hợp tác về năng lượng./.