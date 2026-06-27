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Iran lên án các cuộc không kích của Mỹ, cảnh báo hậu quả với tiến trình đàm phán

Thứ Bảy, 22:08, 27/06/2026
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VOV.VN - Ngày 27/6, Bộ Ngoại giao Iran ra tuyên bố lên án các cuộc không kích của Mỹ nhằm vào nước này, cho rằng đây là "sự vi phạm rõ ràng" thỏa thuận tạm thời mà hai bên đạt được tuần trước nhằm giảm căng thẳng và thúc đẩy tiến trình đàm phán.

Trước đó, ngày 26/6, Mỹ tiến hành các cuộc không kích nhằm vào một số mục tiêu tại Iran để đáp trả vụ tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào một tàu chở hàng ở eo biển Hormuz xảy ra một ngày trước đó. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng, vụ tấn công bằng máy bay không người lái đã vi phạm thỏa thuận ngừng bắn giữa hai bên.

Trong tuyên bố, Bộ Ngoại giao Iran khẳng định, mọi hành động đáp trả tiếp theo của Tehran, nếu xảy ra, sẽ là "hậu quả của tình hình hiện nay", đồng thời cáo buộc Mỹ là bên khơi mào xung đột và vi phạm các cam kết đã đạt được.

iran len an cac cuoc khong kich cua my, canh bao hau qua voi tien trinh dam phan hinh anh 1
Hai tiêm kích F/A-18 Super Hornet cất cánh từ boong tàu sân bay lớp Nimitz USS Abraham Lincoln của Hải quân Mỹ, hỗ trợ chiến dịch tấn công Iran mang tên Epic Fury, tại một địa điểm không được tiết lộ ngày 3/3/2026. Ảnh minh họa: Hải quân Mỹ/Reuters

Các diễn biến trên được xem là phép thử lớn nhất đối với thỏa thuận tạm thời mà Iran và Mỹ đạt được cách đây một tuần, trong bối cảnh hai bên đang thúc đẩy các cuộc đàm phán nhằm hướng tới chấm dứt xung đột kéo dài nhiều tháng và khôi phục an ninh, an toàn hàng hải tại eo biển Hormuz.

Giới quan sát nhận định, căng thẳng mới có thể làm gia tăng thách thức đối với tiến trình đàm phán giữa Mỹ và Iran, trong khi Iran tiếp tục khẳng định vai trò và quyền kiểm soát của mình đối với hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz theo các thỏa thuận hiện hành.

Trong một diễn biến liên quan, cùng ngày 26/6, đại sứ Israel và Lebanon đã công bố một thỏa thuận được đánh giá là bước tiến hướng tới hòa bình sau nhiều tháng xung đột giữa quân đội Israel và lực lượng Hezbollah.

Văn Huy/VOV1
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