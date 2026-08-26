English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Thứ Tư, 06:23, 26/08/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Truyền thông Iran hôm 25/8 khẳng định nước này tiếp tục nhắc lại điều kiện tiên quyết phải có để mở lại eo biển Hormuz.

Theo đó, Mỹ phải khôi phục thỏa thuận tạm thời về kết thúc chiến tranh với Iran, bao gồm cam kết đảm bảo an toàn cho các tàu thương mại lưu thông qua vùng biển chiến lược này.

iran neu dieu kien mo lai eo bien hormuz hinh anh 1
Eo biển Hormuz. Ảnh: AP

Cụ thể, các nguồn tin Iran cho biết, giới chức nước này đã gửi thông điệp liên quan tới Mỹ, thông qua nhà trung gian Pakistan với đại diện là Thống tướng Asim Munir, Tư lệnh quân đội quốc gia Pakistan. Thống tướng Munir đến Tehran hôm 24/8 và có nhiều cuộc thảo luận quan trọng với các quan chức hàng đầu Iran, trong đó có Tổng thống Masoud Pezeshkian. Thông điệp của Iran nhấn mạnh eo Hormuz chỉ có thể được mở lại, sau khi Mỹ khôi phục hiệu lực của Bản ghi nhớ Islamabad ký hồi tháng 6, trong đó có điều khoản về đảm bảo an toàn cho các tàu thuyền lưu thông qua tuyến hàng hải chiến lược này. Tuy nhiên, thông tin chưa được phía Pakistan xác nhận.

Với cáo buộc Iran không tuân thủ cam kết, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 8/7 vừa qua đã tuyên bố vô hiệu hóa Bản ghi nhớ Islamabad. Một tuần sau đó, quân đội Mỹ tái triển khai phong tỏa hải quân với các cảng và vùng biển của Tehran, gây áp lực mạnh mẽ lên nền kinh tế Iran. Chưa hết, đầu tuần này, Bộ Tài chính Mỹ đã công bố biện pháp trừng phạt thứ cấp, nhắm vào các tổ chức và cá nhân có quan hệ giao dịch với Iran. Mục tiêu là nhằm bóp nghẹt nền kinh tế Iran.   

Cũng liên quan vấn đề đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận này, Ngoại trưởng Oman Badr Albusaidi hôm qua đã đến Tehran và có cuộc gặp quan trọng với Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi. Theo các nguồn tin khu vực, bên cạnh vấn đề quan hệ song phương, cuộc gặp tập trung thảo luận biện pháp mở lại eo biển Hormuz. Bước đầu, hai bên dự kiến thiết lập một hành lang an toàn tạm thời cho tàu thuyền đi qua eo Hormuz, đồng thời triển khai hoạt động rà phá thủy lôi tại vùng biển. Ngoại trưởng Oman bày tỏ hy vọng giải pháp có thể sớm được công bố và eo Hormuz sẽ sớm được mở lại.

Eo Hormuz là tuyến vận tải dầu chiến lược của thế giới, chiếm khoảng 20% tổng giao dịch dầu thô toàn cầu. Trong điều kiện bình thường, trung bình mỗi ngày có khoảng 130-140 tàu hàng các loại đi qua eo Hormuz. Tuy nhiên, sau khi chiến tranh Mỹ-Israel-Iran bùng phát cuối tháng 2/2026, tuyến vận tải huyết mạch này chỉ ghi nhận từ vài tàu cho đến hơn chục phương tiên lưu thông mỗi ngày. Đặc biệt, trong ngày đầu tiên của tuần này, dữ liệu hàng hải quốc tế thậm chí chỉ ghi nhận duy nhất 1 tàu hàng đi qua eo Hormuz, mức thấp nhất trong gần 2 tháng qua.

Bá Thi/VOV-Cairo
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Iran đưa 45 tàu chở dầu vào “danh sách đen”, đe doạ phạt và bắt giữ
Iran đưa 45 tàu chở dầu vào “danh sách đen”, đe doạ phạt và bắt giữ

VOV.VN - Iran cho biết đã đưa 45 tàu chở dầu vào danh sách đen do vi phạm các quy định liên quan đến hoạt động qua Eo biển Hormuz

Iran đưa 45 tàu chở dầu vào “danh sách đen”, đe doạ phạt và bắt giữ

Iran đưa 45 tàu chở dầu vào “danh sách đen”, đe doạ phạt và bắt giữ

VOV.VN - Iran cho biết đã đưa 45 tàu chở dầu vào danh sách đen do vi phạm các quy định liên quan đến hoạt động qua Eo biển Hormuz

Nga tuyên bố sẵn sàng hòa giải, tìm lối thoát cho xung đột Mỹ - Iran
Nga tuyên bố sẵn sàng hòa giải, tìm lối thoát cho xung đột Mỹ - Iran

VOV.VN - Nga tuyên bố sẵn sàng hỗ trợ các nỗ lực hòa giải nhằm chấm dứt xung đột giữa Mỹ và Iran.

Nga tuyên bố sẵn sàng hòa giải, tìm lối thoát cho xung đột Mỹ - Iran

Nga tuyên bố sẵn sàng hòa giải, tìm lối thoát cho xung đột Mỹ - Iran

VOV.VN - Nga tuyên bố sẵn sàng hỗ trợ các nỗ lực hòa giải nhằm chấm dứt xung đột giữa Mỹ và Iran.

Mỹ dùng sức ép kinh tế buộc Iran thay đổi tính toán
Mỹ dùng sức ép kinh tế buộc Iran thay đổi tính toán

VOV.VN - Phó Tổng thống Mỹ JD Vance hôm 20/8 cho rằng áp lực kinh tế là “công cụ hiệu quả nhất” mà Washington có thể sử dụng để đối phó với Iran.

Mỹ dùng sức ép kinh tế buộc Iran thay đổi tính toán

Mỹ dùng sức ép kinh tế buộc Iran thay đổi tính toán

VOV.VN - Phó Tổng thống Mỹ JD Vance hôm 20/8 cho rằng áp lực kinh tế là “công cụ hiệu quả nhất” mà Washington có thể sử dụng để đối phó với Iran.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ