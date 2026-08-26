Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Theo đó, Mỹ phải khôi phục thỏa thuận tạm thời về kết thúc chiến tranh với Iran, bao gồm cam kết đảm bảo an toàn cho các tàu thương mại lưu thông qua vùng biển chiến lược này.

Eo biển Hormuz. Ảnh: AP

Cụ thể, các nguồn tin Iran cho biết, giới chức nước này đã gửi thông điệp liên quan tới Mỹ, thông qua nhà trung gian Pakistan với đại diện là Thống tướng Asim Munir, Tư lệnh quân đội quốc gia Pakistan. Thống tướng Munir đến Tehran hôm 24/8 và có nhiều cuộc thảo luận quan trọng với các quan chức hàng đầu Iran, trong đó có Tổng thống Masoud Pezeshkian. Thông điệp của Iran nhấn mạnh eo Hormuz chỉ có thể được mở lại, sau khi Mỹ khôi phục hiệu lực của Bản ghi nhớ Islamabad ký hồi tháng 6, trong đó có điều khoản về đảm bảo an toàn cho các tàu thuyền lưu thông qua tuyến hàng hải chiến lược này. Tuy nhiên, thông tin chưa được phía Pakistan xác nhận.

Với cáo buộc Iran không tuân thủ cam kết, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 8/7 vừa qua đã tuyên bố vô hiệu hóa Bản ghi nhớ Islamabad. Một tuần sau đó, quân đội Mỹ tái triển khai phong tỏa hải quân với các cảng và vùng biển của Tehran, gây áp lực mạnh mẽ lên nền kinh tế Iran. Chưa hết, đầu tuần này, Bộ Tài chính Mỹ đã công bố biện pháp trừng phạt thứ cấp, nhắm vào các tổ chức và cá nhân có quan hệ giao dịch với Iran. Mục tiêu là nhằm bóp nghẹt nền kinh tế Iran.

Cũng liên quan vấn đề đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận này, Ngoại trưởng Oman Badr Albusaidi hôm qua đã đến Tehran và có cuộc gặp quan trọng với Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi. Theo các nguồn tin khu vực, bên cạnh vấn đề quan hệ song phương, cuộc gặp tập trung thảo luận biện pháp mở lại eo biển Hormuz. Bước đầu, hai bên dự kiến thiết lập một hành lang an toàn tạm thời cho tàu thuyền đi qua eo Hormuz, đồng thời triển khai hoạt động rà phá thủy lôi tại vùng biển. Ngoại trưởng Oman bày tỏ hy vọng giải pháp có thể sớm được công bố và eo Hormuz sẽ sớm được mở lại.

Eo Hormuz là tuyến vận tải dầu chiến lược của thế giới, chiếm khoảng 20% tổng giao dịch dầu thô toàn cầu. Trong điều kiện bình thường, trung bình mỗi ngày có khoảng 130-140 tàu hàng các loại đi qua eo Hormuz. Tuy nhiên, sau khi chiến tranh Mỹ-Israel-Iran bùng phát cuối tháng 2/2026, tuyến vận tải huyết mạch này chỉ ghi nhận từ vài tàu cho đến hơn chục phương tiên lưu thông mỗi ngày. Đặc biệt, trong ngày đầu tiên của tuần này, dữ liệu hàng hải quốc tế thậm chí chỉ ghi nhận duy nhất 1 tàu hàng đi qua eo Hormuz, mức thấp nhất trong gần 2 tháng qua.