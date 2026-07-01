Tóm tắt

VOV.VN - Bất chấp cảnh báo từ Mỹ cùng nhiều quốc gia khu vực, Iran hôm qua tiếp tục tuyên bố chủ quyền của nước này đối với eo biển Hormuz, tuyến vận tải dầu huyết mạch của thế giới. Iran đồng thời khẳng định chưa có kế hoạch đàm phán trở lại với Mỹ.