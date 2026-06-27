Iran tuyên bố tấn công nhiều mục tiêu Mỹ tại vùng Vịnh

Đây là lần thứ 2 chỉ trong ít giờ, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đưa ra tuyên bố về hành động đáp trả với chiến dịch tập kích của lực lượng Mỹ. Trước đó, IRGC khẳng định đã đẩy lùi chiến dịch tập kích của quân đội Mỹ, cảnh báo sẽ giáng trả những đòn thảm khốc nếu hành vi thù địch tái diễn. Tuy nhiên, trong cả hai tuyên bố, IRGC đều không cho biết các mục tiêu cụ thể bị tập kích cũng như vũ khí sử dụng trong đòn trả đũa.

Khói bốc lên sau một cuộc tấn công của Iran vào UAE. Ảnh: AP

Trước đó, trong các cuộc đụng độ giai đoạn từ giữa tháng 5 đến đầu tháng 6, Iran đều công khai danh sách các căn Mỹ bị tập kích cũng như vũ khí sử dụng trong đòn tấn công. Cho đến sáng nay, các quốc gia vùng Vịnh và trên toàn Trung Đông, cũng chưa đưa ra báo cáo về hoạt động tập kích nhắm vào các nước này. Lực lượng Mỹ tại khu vực cũng chưa đưa ra bình luận liên quan.

Cuộc đụng độ sáng sớm nay là lần đầu tiên các lực lượng Mỹ và Iran giao đấu hỏa lực, kể từ khi hai bên đạt được thỏa thuận sơ bộ, còn gọi là bản ghi nhớ Islamabad về kết thúc chiến tranh, ngày 14/6. Bước leo thang làm dấy lên lo ngại sâu sắc trong dư luận về nguy cơ ngừng bắn đổ vỡ và các cuộc hòa đàm giữa hai bên không thể diễn ra tại Thụy Sĩ vào ngày mai (28/6), như dự kiến.