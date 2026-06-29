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Iran và Oman tổ chức cuộc họp đầu tiên về quản lý eo Hormuz

Thứ Hai, 16:55, 29/06/2026
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VOV.VN - Giới chức Iran vừa thông báo nước này và Oman đã tiến hành phiên họp đầu tiên của Ủy ban chung hai nước về quản lý eo Hormuz, tuyến hàng hải huyết mạch của thế giới mà Iran gần đây đã tuyên bố chủ quyền. 

Thông báo được Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi đưa ra trong một thông điệp trên mạng xã hội X hôm 29/6.

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Eo biển Hormuz. Ảnh: AP

Ông Gharibabadi cho biết, tại cuộc họp được tổ chức ở Muscat, Oman, hai bên đã trao đổi quan điểm về vấn đề quyền chủ quyền của các nước ven vịnh Ba Tư, cũng như việc quản lý eo biển Hormuz trong tương lai dựa trên thỏa thuận sơ bộ đạt được giữa Mỹ và Iran hồi giữa tháng. Tuy nhiên, thời gian chính xác cuộc họp diễn ra không được đề cập. Giới chức Oman cũng chưa lên tiếng xác nhận sự kiện.

Eo biển Hormuz là tuyến vận tải dầu huyết mạch của thế giới, chiếm khoảng 20% lượng dầu xuất khẩu toàn cầu. Tehran đã tiến hành phong tỏa vùng biển này từ cuối tháng 2/2026, nhằm đáp trả chiến dịch quân sự của Mỹ và Israel chống Iran. Kể từ thời điểm đó, Iran nhiều lần tuyên bố chủ quyền đối với tuyến hàng hải chiến lược này, đồng thời khẳng định sẽ thu phí tàu thuyền qua đây.

Tuy nhiên, trong tuyên bố chung đưa ra nhân chuyến thăm của Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đến vùng Vịnh giữa tuần trước, Oman cùng các quốc gia vùng Vịnh và Mỹ đã phản đối việc thu phí eo Hormuz. Các bên nhấn mạnh rằng đây là vùng biển quốc tế và tàu thương mại được quyền tự do lưu thông mà không phải trả bất kỳ khoản phí nào.

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Ông Trump: Eo biển Hormuz sẽ mở lại hoàn toàn vào ngày 19/6

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 16/6 cho biết hoạt động hàng hải qua Eo biển Hormuz đã được khôi phục một phần và dự kiến sẽ trở lại hoàn toàn bình thường vào ngày 19/6, thời điểm Mỹ và Iran dự kiến ký chính thức bản ghi nhớ khung giữa hai nước.

Bá Thi/VOV-Cairo
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