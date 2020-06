Iraq tiêu diệt 12 phần tử khủng bố

Người phát ngôn của Tổng Tư lệnh các lực lượng vũ trang Iraq, Chuẩn tướng Yahya Rasoul cho biết chiến dịch chống khủng bố được thực hiện ở dãy núi Qara-Chokh miền bắc nước này, cách Thủ đô Mosul của tỉnh Nineveh khoảng 60 km về phía đông nam.

Quân đội Iraq. Ảnh: Reuters

Lực lượng chống khủng bố của Iraq phối hợp với liên minh quốc tế thực hiện chiến dịch này. Cuộc tấn công đã nhằm vào 59 điểm ẩn náu của các phần tử khủng bố. Cuộc đột kích diễn ra khi các phần tử khủng bố tăng cường tấn công lực lượng an ninh và người dân khiến hàng chục người thương vong.

Trước đó, Bộ chỉ huy hoạt động chung ở Iraq đã khởi động giai đoạn thứ ba của chiến dịch chống IS ở thành phố Salah al-Din. Mục tiêu của chiến dịch là ngăn chặn các hoạt động khủng bố ở Salah al-Din và các tỉnh Diyala, Samarra và Kirkuk.

Tình hình an ninh ở Iraq đã được cải thiện kể từ khi lực lượng an ninh nước này đẩy mạnh truy quyét các nhóm khủng bố trên khắp đất nước vào cuối năm 2017. Tuy nhiên, các phần tử khủng bố vẫn gia tăng hoạt động ở các khu vực đô thị hoặc sa mạc, thực hiện các cuộc tấn nhỏ lẻ nhằm vào lực lượng an ninh và người dân./.