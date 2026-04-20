Israel bắt giữ hơn 23.000 người Palestine



Theo thống kê của Hiệp hội Tù nhân Palestine đưa ra hôm qua (19/4), trong số hơn 23.000 người Palestine bị bắt giữ, có 700 phụ nữ từ Bờ Tây và Gaza, trong khi số trẻ em bị bắt giữ lên tới 1.800 em. Trong số những người bị bắt giữ có 240 nhà báo, 43 người trong số đó hiện vẫn đang bị giam giữ.

Hiệp hội Tù nhân Palestine cũng cho biết, 9.500 tù nhân Palestine trong các nhà tù của Israel phải đối mặt với những vi phạm nghiêm trọng, bao gồm đánh đập, đe dọa người thân và phá hoại nhà cửa.

Người Palestine ở Gaza liên tục phải sơ tán để tránh bom đạn và theo lệnh của quân đội Israel. Ảnh: Moaz Abu Taha/ APA/ ZUMA Press

Theo một báo cáo vào năm 2023 của Liên Hợp quốc, kể từ khi Israel chiếm đóng Gaza, Bờ Tây và Đông Jerusalem năm 1967, hơn 800.000 người Palestine đã từng bị giam giữ trong các nhà tù của Israel.

Israel áp dụng cơ chế “giam giữ hành chính” đối với người Palestine, cho phép giam giữ vô thời hạn mà không cần xét xử hay đưa ra cáo buộc chính thức.

Cuối tháng 3/2026, Israel đã thông qua 1 đạo luật, cho phép áp dụng án tử hình đối với người Palestine, bị kết tội thực hiện các vụ tấn công gây chết người. Luật này không áp dụng cho những người định cư Israel sống trong cùng khu vực và phạm các tội tương tự.