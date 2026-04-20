Israel bắt giữ hơn 23.000 người Palestine

Thứ Hai, 06:40, 20/04/2026
VOV.VN - Lực lượng Israel đã bắt giữ hơn 23.000 người Palestine kể từ khi cuộc xung đột Gaza nổ ra vào tháng 10/2023, mặc dù phần lớn những người này sau đó được trả tự do.


Theo thống kê của Hiệp hội Tù nhân Palestine đưa ra hôm qua (19/4), trong số hơn 23.000 người Palestine bị bắt giữ, có 700 phụ nữ từ Bờ Tây và Gaza, trong khi số trẻ em bị bắt giữ lên tới 1.800 em. Trong số những người bị bắt giữ có 240 nhà báo, 43 người trong số đó hiện vẫn đang bị giam giữ.

Hiệp hội Tù nhân Palestine cũng cho biết, 9.500 tù nhân Palestine trong các nhà tù của Israel phải đối mặt với những vi phạm nghiêm trọng, bao gồm đánh đập, đe dọa người thân và phá hoại nhà cửa.

israel bat giu hon 23.000 nguoi palestine hinh anh 1
Người Palestine ở Gaza liên tục phải sơ tán để tránh bom đạn và theo lệnh của quân đội Israel. Ảnh: Moaz Abu Taha/ APA/ ZUMA Press

Theo một báo cáo vào năm 2023 của Liên Hợp quốc, kể từ khi Israel chiếm đóng Gaza, Bờ Tây và Đông Jerusalem năm 1967, hơn 800.000 người Palestine đã từng bị giam giữ trong các nhà tù của Israel.

Israel áp dụng cơ chế “giam giữ hành chính” đối với người Palestine, cho phép giam giữ vô thời hạn mà không cần xét xử hay đưa ra cáo buộc chính thức.

Cuối tháng 3/2026, Israel đã thông qua 1 đạo luật, cho phép áp dụng án tử hình đối với người Palestine, bị kết tội thực hiện các vụ tấn công gây chết người. Luật này không áp dụng cho những người định cư Israel sống trong cùng khu vực và phạm các tội tương tự.

6880-76590636332626110617048-05805955343471442389341.jpg

Israel đang giam giữ hơn 9.350 người Palestine

VOV.VN - Theo báo cáo từ các tổ chức về tù nhân Palestine, tính đến tháng 1/2026, số lượng người Palestine bị giam giữ trong các nhà tù và trung tâm giam giữ của Israel đã vượt quá 9.350 người.

Minh Ngô/VOV-Cairo
5 người Palestine thiệt mạng khi Israel tiếp tục tấn công tại Gaza

VOV.VN - Theo cơ quan y tế tại Gaza, các cuộc không kích và xả súng của Israel ngày 10/2 đã khiến 5 người Palestine thiệt mạng. Đây là vụ bạo lực mới nhất làm suy yếu thỏa thuận ngừng bắn do Mỹ làm trung gian kéo dài 4 tháng tại vùng lãnh thổ này.

VOV.VN - Theo cơ quan y tế tại Gaza, các cuộc không kích và xả súng của Israel ngày 10/2 đã khiến 5 người Palestine thiệt mạng. Đây là vụ bạo lực mới nhất làm suy yếu thỏa thuận ngừng bắn do Mỹ làm trung gian kéo dài 4 tháng tại vùng lãnh thổ này.

Palestine lên án các biện pháp nhằm tăng cường kiểm soát khu vực Bờ Tây của Israel

VOV.VN - Palestine hôm qua (8/2), đã lên án mạnh mẽ quyết định mới của Israel đối với khu vực Bờ Tây bị chiếm đóng, gọi đây là sự leo thang nguy hiểm nhằm xóa bỏ sự hiện diện, quyền lợi và bản sắc dân tộc của người Palestine.

VOV.VN - Palestine hôm qua (8/2), đã lên án mạnh mẽ quyết định mới của Israel đối với khu vực Bờ Tây bị chiếm đóng, gọi đây là sự leo thang nguy hiểm nhằm xóa bỏ sự hiện diện, quyền lợi và bản sắc dân tộc của người Palestine.

Hamas tuyên bố không giải giáp vũ khí khi lãnh thổ Palestine còn bị chiếm đóng

VOV.VN - Lãnh đạo Phong trào Hamas khẳng định, nhóm này sẽ không giải giáp và từ bỏ vũ khí, trước khi quân đội Israel chấm dứt sự chiếm đóng các vùng lãnh thổ của người Palestine, trong đó có dải Gaza.

VOV.VN - Lãnh đạo Phong trào Hamas khẳng định, nhóm này sẽ không giải giáp và từ bỏ vũ khí, trước khi quân đội Israel chấm dứt sự chiếm đóng các vùng lãnh thổ của người Palestine, trong đó có dải Gaza.

