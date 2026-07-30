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Tóm tắt
VOV.VN - Quân đội Israel hôm qua (29/7) cáo buộc Hezbollah vi phạm trắng trợn thỏa thuận ngừng bắn ở Lebanon, cho biết lực lượng này đã bắn 1 máy bay không người lái vào một phương tiện quân sự của Israel ở miền Nam Lebanon.
Tags hiển thị
Israel, Hezbollah
Video
https://vid.vov.vn/2026-07/israel-cao-buoc-hezbollah-vi-pham-thoa-thuan-ngung-ban-.m3u8
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2026-07/israel-cao-buoc-hezbollah-vi-pham-thoa-thuan-ngung-ban-.m3u8
Tác giả
Minh Ngô/VOV-Cairo
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