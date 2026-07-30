Tóm tắt

VOV.VN - Quân đội Israel hôm qua (29/7) cáo buộc Hezbollah vi phạm trắng trợn thỏa thuận ngừng bắn ở Lebanon, cho biết lực lượng này đã bắn 1 máy bay không người lái vào một phương tiện quân sự của Israel ở miền Nam Lebanon.

