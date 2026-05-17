Israel không kích Gaza khiến ít nhất 4 người thiệt mạng

Các nhân viên y tế cho biết, cuộc không kích của Israel gần một đồn cảnh sát tại Khan Younis ở phía Nam Gaza đã khiến 1 người Palestine thiệt mạng. Quân đội Israel tuyên bố đã nhắm mục tiêu và tiêu diệt 1 tay súng gây ra mối đe dọa trực tiếp cho binh sĩ.

Một cuộc không kích khác của Israel tại một bếp ăn cộng đồng gần bệnh viện Al-Aqsa ở Deir Al-Balah thuộc trung tâm Gaza, đã khiến ít nhất 3 người thiệt mạng. Quân đội Israel chưa đưa ra bình luận về vụ việc.

Các nhân viên y tế, người dân khiêng thi thể 1 người thiệt mạng trong cuộc tấn công của Israel tại thành phố Gaza, ngày 17/5. Ảnh: Reuters

Israel và Hamas vẫn đang bế tắc trong các cuộc đàm phán gián tiếp nhằm thúc đẩy kế hoạch hòa bình cho Gaza của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Trong khi các cuộc tấn công của Israel vào Gaza tiếp tục leo thang, Israel cũng tuyên bố hạ sát Izz Al-Din Al-Haddad, chỉ huy quân sự của Hamas tại Gaza, trong cuộc không kích hôm 15/5. Cuộc không kích này khiến 7 người thiệt mạng và 50 người khác bị thương.

Tổng số người Palestine thiệt mạng do các cuộc tấn công của Israel tại Gaza kể từ sau thỏa thuận ngừng bắn tháng 10/2025 đã vượt quá 870 người, trong khi 4 binh sĩ Israel thiệt mạng tại Gaza trong cùng khoảng thời gian.