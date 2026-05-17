中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Israel không kích Gaza khiến ít nhất 4 người thiệt mạng

Chủ Nhật, 21:25, 17/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Theo các nhân viên y tế, các cuộc không kích của Israel tại Gaza trong hôm nay (17/5) đã khiến ít nhất 4 người thiệt mạng. Các cuộc tấn công tiếp diễn, một ngày sau khi Israel hạ sát chỉ huy quân sự của Hamas tại Gaza.

Các nhân viên y tế cho biết, cuộc không kích của Israel gần một đồn cảnh sát tại Khan Younis ở phía Nam Gaza đã khiến 1 người Palestine thiệt mạng. Quân đội Israel tuyên bố đã nhắm mục tiêu và tiêu diệt 1 tay súng gây ra mối đe dọa trực tiếp cho binh sĩ.

Một cuộc không kích khác của Israel tại một bếp ăn cộng đồng gần bệnh viện Al-Aqsa ở Deir Al-Balah thuộc trung tâm Gaza, đã khiến ít nhất 3 người thiệt mạng. Quân đội Israel chưa đưa ra bình luận về vụ việc.

israel khong kich gaza khien it nhat 4 nguoi thiet mang hinh anh 1
Các nhân viên y tế, người dân khiêng thi thể 1 người thiệt mạng trong cuộc tấn công của Israel tại thành phố Gaza, ngày 17/5. Ảnh: Reuters

Israel và Hamas vẫn đang bế tắc trong các cuộc đàm phán gián tiếp nhằm thúc đẩy kế hoạch hòa bình cho Gaza của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Trong khi các cuộc tấn công của Israel vào Gaza tiếp tục leo thang, Israel cũng tuyên bố hạ sát Izz Al-Din Al-Haddad, chỉ huy quân sự của Hamas tại Gaza, trong cuộc không kích hôm 15/5. Cuộc không kích này khiến 7 người thiệt mạng và 50 người khác bị thương.

Tổng số người Palestine thiệt mạng do các cuộc tấn công của Israel tại Gaza kể từ sau thỏa thuận ngừng bắn tháng 10/2025 đã vượt quá 870 người, trong khi 4 binh sĩ Israel thiệt mạng tại Gaza trong cùng khoảng thời gian.

Minh Ngô/VOV-Cairo
Tag: Dải Gaza Israel không kích Gaza xung đột ở Gaza
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

4 binh sỹ Syria thiệt mạng trong cuộc tấn công của Isarel nhắm vào thủ đô Damascus
4 binh sỹ Syria thiệt mạng trong cuộc tấn công của Isarel nhắm vào thủ đô Damascus

VOV.VN - Truyền thông nhà nước Syria ngày 7/8 dẫn nguồn tin quân sự đưa tin, một cuộc tấn công bằng tên lửa của Israel nhằm vào khu vực gần thủ đô Damascus của Syria đã khiến ít nhất 4 binh sĩ thiệt mạng, làm 4 người khác bị thương và gây ra "một số thiệt hại".

4 binh sỹ Syria thiệt mạng trong cuộc tấn công của Isarel nhắm vào thủ đô Damascus

4 binh sỹ Syria thiệt mạng trong cuộc tấn công của Isarel nhắm vào thủ đô Damascus

VOV.VN - Truyền thông nhà nước Syria ngày 7/8 dẫn nguồn tin quân sự đưa tin, một cuộc tấn công bằng tên lửa của Israel nhằm vào khu vực gần thủ đô Damascus của Syria đã khiến ít nhất 4 binh sĩ thiệt mạng, làm 4 người khác bị thương và gây ra "một số thiệt hại".

Isarel: Mỹ phải thay đổi vai trò trong đàm phán Trung Đông
Isarel: Mỹ phải thay đổi vai trò trong đàm phán Trung Đông

VOV.VN - Đây là khẳng định của Trưởng đoàn đàm phán hòa bình Isarel Tzipi Livni hôm 5/4.

Isarel: Mỹ phải thay đổi vai trò trong đàm phán Trung Đông

Isarel: Mỹ phải thay đổi vai trò trong đàm phán Trung Đông

VOV.VN - Đây là khẳng định của Trưởng đoàn đàm phán hòa bình Isarel Tzipi Livni hôm 5/4.

Isarel tấn công cơ sở quân sự của Syria, 1 người chết
Isarel tấn công cơ sở quân sự của Syria, 1 người chết

VOV.VN - Ngày 19/3, máy bay chiến đấu của Isarel đã mở các cuộc không kích xuống các địa điểm quân sự của Syria.

Isarel tấn công cơ sở quân sự của Syria, 1 người chết

Isarel tấn công cơ sở quân sự của Syria, 1 người chết

VOV.VN - Ngày 19/3, máy bay chiến đấu của Isarel đã mở các cuộc không kích xuống các địa điểm quân sự của Syria.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ