Israel tấn công đẫm máu vào Gaza, không kích ác liệt vào Syria và Lebanon

Báo cáo của cơ quan y tế Palestine cho biết, đến chiều 15/7, các bệnh viện tại dải Gaza đã tiếp nhận tổng cộng 93 người chết, 278 người bị thương do các cuộc tấn công trong vòng 24h trước đó của quân đội Israel trên toàn dải Gaza gây ra. Trong số những người thiệt mạng có hàng chục phụ nữ và trẻ em. Đặc biệt, một cuộc không kích của Israel vào khu vực quận Tel Al-Hawa ở thành phố Gaza, khiến 19 người trong cùng một gia đình tử vong, trong đó có 8 phụ nữ và 6 trẻ em.

Khói bốc lên ở Gaza nhìn từ Israel. Ảnh: Reuters

Quân đội Israel chưa đưa ra bình luận về các cuộc tấn công mới nhất vào dải Gaza. Tuy nhiên, truyền thông Israel xác nhận cuộc không kích của quân đội nước này vào thành phố Gaza trong đêm 14/7 khiến một tòa nhà đổ sập, chôn vùi hàng chục thành viên trong cùng một gia đình.

Bên cạnh mặt trận Gaza, không quân Israel cũng tiến hành các cuộc tập kích ác liệt vào hai mặt trận chung biên giới khác là Lebanon và Syria. Trong đó, cuộc không kích vào khu vực thung lũng Beqaa, phía Đông Lebanon hồi chiều 15/7, khiến 12 người thiệt mạng, đánh dấu một trong những đòn tập kích đẫm máu nhất của Israel vào Lebanon trong năm nay. Chính phủ Lebanon và lực lượng Hezbollah đã lên án gay gắt cuộc không kích, cáo buộc Chính phủ Israel phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về hành vi thù địch.

Với chiến trường Syria, không quân Israel ngày thứ 2 liên tiếp tấn công trực diện vào lực lượng vũ trang của Chính phủ Syria tại khu vực tỉnh Sweida, nơi vừa bùng phát các cuộc đụng độ sắc tộc đẫm máu giữa bộ lạc du mục Bedouin và cộng đồng người Hồi giáo dòng Druze khiến hàng trăm người thương vong.

Động thái leo thang của quân đội Israel đã vấp phải sự lên án và phản đối gay gắt của Chính quyền Syria, đồng thời làm dấy lên lo ngại sâu sắc trong dư luận khu vực về nguy cơ Israel có thể đưa quân vào tỉnh Sweida của Syria trong thời gian tới, viện lý do bảo vệ cộng đồng người Druze thiểu số. Trước đó, giới chức Israel nhiều lần cảnh báo sẵn sàng can thiệp vào Syria để bảo vệ cộng đồng người Druze trước các cuộc tấn công của lực lượng an ninh Syria cùng các nhóm vũ trang đối địch khác.