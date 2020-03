Italy báo động tỷ lệ nhân viên y tế mắc Covid-19 vượt xa Trung Quốc

Liên đoàn bác sĩ quốc gia Italy cho biết, đã có thêm 5 bác sỹ tử vong do nhiễm virus corona mới (SARS-CoV-2) tại nước này, nâng tổng số y bác sỹ tử vong vì dịch bệnh ở Italy lên 13 người.

Nhân viên y tế tại Itlay đang di chuyển bệnh nhân lên xe cứu thương. Ảnh: Getty.

Cũng theo tổ chức này, tính đến thời điểm hiện tại đã có 2.629 nhân viên y tế bị nhiễm virus SARS-CoV-2, chiếm 8,3% tổng số các ca nhiễm trên toàn quốc. Điều này đã gây ra áp lực lớn đối với hệ thống y tế của Italy trong bối cảnh chính phủ nước này tiếp tục thực hiện biện pháp phong tỏa.

Ban đầu có 3 trường hợp tử vong mới được xác nhận, gồm Luigi Ablondi – cựu Tổng giám đốc bệnh viện Crema, bác sỹ Giuseppe Finzi tại bệnh viện Cremona và Antonino Buttafuoco - bác sỹ đa khoa tại Bergamo. Tiếp đến vào cuối ngày hôm qua (19/3), có thêm 2 trường hợp nhân viên y tế khác qua đời vì nhiễm bệnh, Liên đoàn bác sĩ quốc gia Italy cho biết. Theo số liệu được rút ra từ dữ liệu chính thức, số nhân viên y tế bị nhiễm virus SARS-CoV-2 đã tăng hơn 1.500 ca chỉ trong 8 ngày qua.

Ngày càng có nhiều lo ngại gia tăng về sự an toàn của các nhân viên y tế - những người phải thường xuyên phải tiếp xúc với bệnh nhân trên tuyến đầu chống dịch Covid-19. Giám đốc Nhóm Y học thực chứng Italy (GIMBE) - ông Nino Cartabellotta cho biết, tình hình còn nghiêm trọng hơn nhiều so với Trung Quốc bởi tỷ lệ 8,3% cao hơn gấp đôi so với tỷ lệ của nhóm này ở Trung Quốc. Điều này cho thấy quy trình và việc cung cấp trang thiết bị bảo hộ cho các nhân viên y tế tại Italy “vẫn còn bất cập”, theo Daily Mail./.