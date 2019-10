Khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Công nghệ-Thông tin Truyền thông ASEAN 19

Sáng 24/10, tại thủ đô Vientiane, Lào, diễn ra Lễ khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Công nghệ - Thông tin và Truyền thông ASEAN lần thứ 19 (TELMIN 19). Phó Thủ tướng Lào Sonesay Siphandone dự và phát biểu chào mừng.

Phó Thủ tướng Lào Sonesay Siphandone chúc mừng ra mắt thử nghiệm mạng 5G tại Lào.

Tham dự hội nghị còn có Bộ trưởng Công nghệ - Thông tin và Viễn thông 10 nước thành viên ASEAN, Tổng thư ký ASEAN cùng các nước đối tác gồm Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, châu Âu, Mỹ, Liên minh viễn thông quốc tế (ITU)… Đoàn Việt Nam do Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thành Hưng dẫn đầu tham dự Hội nghị.



Phát biểu khai mạc Hội nghị, đại diện nước chủ nhà- Bộ trưởng Bưu chính Viễn thông Lào Thansamai Kommasite cho biết đây là lần thứ 2 Lào vinh dự được đăng cai tổ chức hội nghị Công nghệ Thông tin Truyền thông các nước ASEAN. 10 năm qua, Lào đã tập trung củng cổ và phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng viễn thông từ trung ương đến địa phương, tạo sự kết nối đạt tiêu chuẩn cao. Một số chính sách về khoa học công nghệ, truyền thông và viễn thông (ICT) đã được điều chỉnh phù hợp với sự phát triển kinh tế xã hội và công nghệ mới, tăng nhanh tỷ lệ người sử dụng điện thoại và internet.

Thời gian qua, Lào luôn nhận được sự hợp tác giúp đỡ tích cực từ ASEAN ở nhiều lĩnh vực: kinh tế, xã hội, văn hóa, khoa học, giáo dục... Lào sẽ tiếp tục nỗ lực thực hiện vai trò là một thành viên có trách nhiệm, xây dựng Cộng đồng ASEAN vững mạnh thông qua việc tận dụng tất cả cơ hội từ cuộc cách mạng khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong kết nối và hội nhập.

Với chủ đề “Kết nối thông minh cho Chuyển đổi số ASEAN”, Hội nghị Bộ trưởng Công nghệ Thông tin và Viễn thông lần thứ 19 sẽ tập trung thảo luận và khẳng định quyết tâm trong việc triển khai các sáng kiến, chương trình hợp tác nhằm thúc đẩy chuyển đổi số ASEAN, gồm: Đổi mới tổ chức và tên gọi thành Hội nghị các Bộ trưởng số ASEAN (ASEAN Digital Ministers Meeting), nhằm phản ánh sự phát triển các công nghệ số và là nhân tố chính thúc đẩy chuyển đổi số, hỗ trợ phát triển các ngành, lĩnh vực khác; Định hướng phát triển Kế hoạch tổng thể số ASEAN đến năm 2025, trong đó tập trung vào các sáng kiến và những vấn đề có ảnh hưởng lớn như quản trị dữ liệu số, lưu chuyển dữ liệu xuyên biên giới, an ninh mạng, chuyển vùng di động quốc tế một giá cước và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo số; Thúc đẩy đổi mới sáng tạo số thông qua việc ban hành các chính sách và khung pháp lý khuyến khích các công nghệ mới như mạng thông tin di động thế hệ mới (5G), Internet kết nối vạn vật, Trí tuệ nhân tạo và Dữ liệu lớn; Tăng cường kết nối và truy cập số cho người dân và doanh nghiệp nhằm tăng tốc chuyển đổi nền kinh tế và xã hội số trong khu vực; Tăng cường hợp tác an ninh mạng ASEAN, hỗ trợ các sáng kiến, chia sẻ thông tin và cảnh báo sớm, thúc đẩy an toàn trực tuyến và giải quyết các vấn đề như lạm dụng và phổ biến các thông tin sai trái, bất hợp pháp.

Hội nghị tiếp tục làm việc đến hết ngày mai (25/10)./.