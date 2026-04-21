  Hà Nội
  Cao Bằng
  Sơn La
  Lai Châu
  Tuyên Quang
  Lào Cai
  Thái Nguyên
  Điện Biên
  Phú Thọ
  Bắc Ninh
  Quảng Ninh
  Hải Phòng
  Hưng Yên
  Ninh Bình
  Thanh Hóa
  Nghệ An
  Hà Tĩnh
  Quảng Trị
  Đà Nẵng
  Quảng Ngãi
  Gia Lai
  Đắk Lắk
  Khánh Hòa
  Lâm Đồng
  Đồng Nai
  TP. HCM
  Tây Ninh
  Đồng Tháp
  Vĩnh Long
  Cần Thơ
  An Giang
  Cà Mau
Khánh thành cầu đường bộ đầu tiên nối Nga và Triều Tiên

Thứ Ba, 19:18, 21/04/2026
VOV.VN - Ngày 21/4, cây cầu đường bộ bắc qua sông Tumannaya trên biên giới giữa Nga và Triều Tiên đã hoàn thành phần kết cấu thượng tầng, đánh dấu bước tiến quan trọng trong kết nối giao thông và hợp tác song phương.

Lễ nối liền nhịp cầu qua sông Tumannaya được tổ chức 21/4, với sự tham gia trực tuyến của lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải Nga và các thành viên Ủy ban liên chính phủ Nga - Triều Tiên.

Cây cầu là biểu tượng của hòa bình, láng giềng hữu nghị giữa Nga và Triều Tiên.

Đây là tuyến đường bộ trực tiếp đầu tiên kết nối hai nước. Công trình có tổng chiều dài gần 5km, rộng 7m, gồm hai làn xe.

Phần cầu dài khoảng 1km, rộng 7m, gồm hai làn xe

Theo thiết kế, cửa khẩu mới cho phép khoảng 300 phương tiện và gần 3.000 người qua lại mỗi ngày, góp phần giảm chi phí vận tải, bảo đảm nguồn cung ổn định và thúc đẩy trao đổi thương mại. Cây cầu được kỳ vọng trở thành biểu tượng của hòa bình, láng giềng hữu nghị và mở ra triển vọng hợp tác kinh tế bền vững giữa hai nước.

Triều Tiên cam kết sát cánh cùng Nga

VOV.VN - Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un mới đây đã gửi điện chúc mừng tới Tổng thống Nga Vladimir Putin nhân dịp năm mới 2026 sắp tới, trong đó tiếp tục khẳng định cam kết sát cánh cùng Nga.

Thu Hà/VOV-Moscow
Hàn Quốc tiết lộ cuộc mật đàm với Nga về vấn đề hạt nhân của Triều Tiên

Tổng thống Putin: Quan hệ Nga - Triều Tiên “đang tiến triển theo đúng kế hoạch”

Thắt chặt đoàn kết Nga – Triều Tiên qua cuộc hội đàm cấp cao

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un cam kết “làm mọi thứ” để hỗ trợ Nga

Trung Quốc nói gì về việc lãnh đạo Nga và Triều Tiên dự duyệt binh?

