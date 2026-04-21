Khánh thành cầu đường bộ đầu tiên nối Nga và Triều Tiên

Lễ nối liền nhịp cầu qua sông Tumannaya được tổ chức 21/4, với sự tham gia trực tuyến của lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải Nga và các thành viên Ủy ban liên chính phủ Nga - Triều Tiên.

Đây là tuyến đường bộ trực tiếp đầu tiên kết nối hai nước. Công trình có tổng chiều dài gần 5km, rộng 7m, gồm hai làn xe.

Phần cầu dài khoảng 1km, rộng 7m, gồm hai làn xe

Theo thiết kế, cửa khẩu mới cho phép khoảng 300 phương tiện và gần 3.000 người qua lại mỗi ngày, góp phần giảm chi phí vận tải, bảo đảm nguồn cung ổn định và thúc đẩy trao đổi thương mại. Cây cầu được kỳ vọng trở thành biểu tượng của hòa bình, láng giềng hữu nghị và mở ra triển vọng hợp tác kinh tế bền vững giữa hai nước.