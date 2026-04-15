Khoảng 250 người mất tích do chìm thuyền trên biển Andaman
VOV.VN - Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn (UNHCR) hôm qua (14/4) cho biết khoảng 250 người tị nạn Rohingya từ Myanmar và công dân Bangladesh hiện vẫn mất tích sau khi chiếc thuyền chở họ bị chìm trên biển Andaman trong hành trình từ phía Nam Bangladesh tới Malaysia.
Theo UNHCR, nguyên nhân chìm thuyền được cho là do gió lớn, biển động và tình trạng quá tải. Thời điểm xảy ra vụ việc cùng nhiều tình tiết liên quan vẫn chưa được làm rõ.
Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Bangladesh cho biết một tàu tuần tra của đơn vị đã phát hiện và cứu được 9 người gặp nạn vào hôm 9/4. Truyền thông quốc tế đưa tin, trong số này có 6 người tình nghi liên quan hoạt động buôn người và đã bị bắt giữ để phục vụ điều tra. Một người sống sót cho biết, họ bị các đối tượng buôn người lôi kéo lên thuyền với lời hứa có việc làm tại Malaysia. Những người sống sót được cho là đã trôi dạt trên biển khoảng 36 giờ trước khi được cứu.
UNHCR và Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) nhận định, vụ việc phản ánh những hệ lụy nghiêm trọng từ tình trạng bất ổn tại Myanmar cũng như sự thiếu hụt các giải pháp bền vững trong xử lý vấn đề người tị nạn.