VOV.VN - Một chiếc máy bay của hãng United Airlines bay ở độ cao thấp đã va chạm cột đèn và một xe tải chở bánh mì đang di chuyển trên đường cao tốc New Jersey Turnpike chiều 3/5 sau khi cố gắng hạ cánh xuống sân bay Newark, Mỹ. Toàn bộ 221 hành khách và 10 thành viên phi hành đoàn đều an toàn.